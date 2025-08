Feijóo, a los que le criticaron por su “broma” sobre las vacaciones: “Tómate un albariño y descansa”

Clausura de la Fiesta del Albariño. Cambados, Pontevedra. El año pasado, no pudo participar por un problema de salud. Le operaron de cataratas. Esta vez, Alberto Núñez Feijóo ha regresado sin gafas, “con mejor vista”, y decidido a defenderse de todos aquellos que, como Gabriel Rufián, le han atizado con dureza por un chascarrillo que soltó el pasado jueves, durante su balance del curso político en Génova: “Las vacaciones están sobrevaloradas”.

En su intervención de este domingo, enfundado en su capa de gran maestre del Capítulo Serenísimo, ante las cofradías del vino gallego, ha reconocido que “se lió un pequeño asunto en redes sociales” por sus palabras. A lo que ha replicado: “A quien no sabe distinguir una broma, le diría: tómate un albariño y descansa”. Ya, de paso, les ha mandado “mucho ánimo” a todos los que “tienen que trabajar” en las próximas semanas.

Una vez introducida la temática, el presidente del PP ha asegurado que “en Madrid, el humor gallego es fundamental”. Y, en tono jocoso, ha recordado otra frase célebre suya por la que le también le golpean sus rivales: “No soy presidente porque no quiero”. Pues bien. Hoy ha confesado que “sí tenía pensado dimitir de un cargo”, el que ocupa en la Orden del Albariño. “Me parecía razonable hacerlo para traspasar esta responsabilidad al actual presidente de la Xunta”, Alfonso Rueda, sentado a su vera en el acto.

No tendrá que dar un paso atrás. “Me informaron que este cargo sólo se abandona por defunción. No tengo ningún interés en dimitir del cargo nunca jamás”. Otra chanza que ha provocado las carcajadas de los presentes. “Así que, mientras siga con vida y voz, seguiré viniendo a la Fiesta del Albariño de Cambados a brindar con todos vosotros, por lo que somos y por lo que podemos ser. Salud, alegría y albariño”.