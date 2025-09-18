La Fiscalía admite el fallo de Igualdad con las pulseras para maltratadores: "Hubo problemas"

La Fiscalía General del Estado ha minimizado la polémica por los fallos con las pulseras telemáticas para maltratadores que provocaron que algunos de ellos quedaran absueltos al producirse un desajuste con la migración de los registros. En ese sentido, la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la FGE ha admitido que hubo "problemas puntuales" con esta migración por cuanto que no se pudo obtener la información requerida por los juzgados.

No obstante, el ente que dirige Álvaro García Ortiz ha minimizado el impacto de este fallo asegurando que las víctimas estuvieron protegidas en todo momento "porque los dispositivos funcionaron". "No se pudo obtener la información requerida por los juzgados en un concreto periodo de tiempo pero insistimos en que el dispositivo funcionaba correctamente", reza el Ministerio Público en una nota.