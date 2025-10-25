Francia envía una alta representación para acompañar a Marruecos en el 50 aniversario de la Marcha Verde

Francia va a aneviar a Marruecos una alta representación, encabezada por el presidente del Senado, Gerard Larcher, para estar presentes, en El Aaiún, en la conmemoración del 50 aniversario de la Marcha Verde, que supuso la ocupación del Sáhara y la retirada de España. Se esperan diplomáticos y otras personalidades galas.

Estos días, informa Rue20, El Aaiún vive unos preparativos excepcionales en sus diferentes calles y espacios públicos, "en medio de un ambiente de celebración sin precedentes que precede al cincuentenario del lanzamiento de la victoriosa Marcha Verde".

Han sido decorados edificios, calles, hana sido colocadas banderas nacionales en diversas vías, el alumbrado público ha sido renovado con sistemas modernos y avanzados, la pintura de aceras y calzadas, renovada, y rehabilitadas fachadas urbanas.

El Aeropuerto Hassan I de El Aaiún también está preparando instalaciones y servicios especiales para recibir a personalidades importantes, "con lujosos salones de recepción y servicios exclusivos, además de medidas adicionales de seguridad y organización, especialmente para recibir a delegaciones oficiales. Los preparativos abarcan desde el salón de recepción del aeropuerto hasta el palacio de conferencias, la casa de huéspedes y la Gran Mezquita Mohammed VI, pasando por la sede administrativa y los salones oficiales, que también se encuentran en pleno proceso de preparación para albergar esta importante ocasión nacional".

Se espera que las celebraciones cuenten con la presencia de destacadas personalidades internacionales "en representación de varios países hermanos y amigos, así como de cónsules y embajadores acreditados ante el Reino de Marruecos. Esto refleja el creciente prestigio diplomático de las provincias del sur y el apoyo de la comunidad internacional a las iniciativas marroquíes destinadas a consolidar la estabilidad y el desarrollo en la región".