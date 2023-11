El futuro Gobierno de Sánchez: "Un equipo ganador" con más mujeres que hombres

Una vez finalizada la primera liturgia democrática de la investidura, toca formar gobierno. En el PSOE y en Sumar todos toman posición pero el secreto mejor guardado solo lo tiene el presidente Sánchez. Nadie más, ni siquiera los que aseguran que están al cabo de la calle, o los más cercanos al presidente. Sobre todo, porque estos cercanos son protagonistas, o no, en el más inmediato futuro.

Hoy, el presidente acudirá a la Zarzuela a tomar posesión ante el Rey, empieza la maratón. El primer movimiento de Sánchez será un encuentro con Yolanda Díaz, la líder de su socio de coalición, para perfilar el encaje de Sumar. Tras este encuentro, Sánchez hablará con su entorno y les explicará los planes aunque es posible que tampoco este entorno conozca los nombres de los nuevos ministros ni los que abandonan el ejecutivo. Este grupo más cercano, capitaneado por su jefe de gabinete Oscar López, es el que prepara todo el dispositivo. Acto seguido, descolgará el teléfono y comunicará a los ministros que continúan y contactará con las nuevas incorporaciones. Algunos se conformarán con la llamada y otros serán citados en el Palacio de la Moncloa. El sábado empezará el goteo informativo en los medios de comunicación con la composición del nuevo Gobierno y algunos ministros se enterarán ese mismo sábado de su salida porque el presidente quiere controlar los tiempos y no quiere filtraciones. Los nuevos ministros tendrán que acelerar sus planes personales porque el lunes tomarán posesión y configurar sus equipos. El martes les espera la primera reunión del Consejo de Ministros. Es el modus operandi del presidente. Lo hizo en 2018 donde tuvo que formar gobierno en apenas tres días tras la moción de censura, en 2020 y en 2021. Eso sí, Sánchez tiene el Gobierno en la cabeza desde hace semanas y solo unos pocos elegidos saben lo que se cuece. Y no todo.

¿Cuántos ministros tendrá el nuevo Gobierno? El presidente ya ha trasladado la idea de reducción de carteras. Por cada ministro de Podemos, el PSOE tiene tres. Por tanto, las actuales 22 carteras pueden reducirse a 18, quizá 19, pero el número también es una incógnita. Y si se reducen los ministerios es obligado un decreto de estructura del nuevo ejecutivo para definir las nuevas competencias. Sumar filtró cinco nombres y todo dependerá del número de carteras finales. Los confirmados son Yolanda Díaz (Trabajo), Mónica García (Sanidad) y Ernest Urtasun (Cultura). Sumar pidió Industria para Nacho Álvarez, pero quedó descartado y se espera que acepte Derechos Sociales. En la recamara, la vicepresidenta se guarda al fundador de Podemos y cercano al errejonismo, Pablo Bustinduy. Si finalmente Sánchez les concediese cinco ministerios, Sira Rego (IU) entraría, desgajando el antiguo ministerio de Belarra.

En el universo socialista todo son incógnitas. María Jesús Montero, Teresa Ribera, José Manuel Albares, Félix Bolaños y Pilar Alegría parecen ser los intocables, pero no tienen por qué continuar en sus respectivas carteras. En el banquillo un ministro con solera, Luís Planas, José Luís Escribá y Héctor Gómez que ha realizado unagestión brillante y ha puesto orden y concierto en Industria. Sánchez está configurando un equipo «ganador», como lo definen fuentes socialistas, al que se pueden sumar a esta columna vertebral nuevas incorporaciones como Ximo Puig, Guillermo Fernández Vara, Óscar Puente, Eva Granados, que podría estar acompañada por David Vegara, exsecretario de estado de Economía con Zapatero, como cuota catalana y posible sustituto de Calviño.

Según el entorno del PSOE en este escenario es el momentum de las mujeres del PSOE porque el presidente configurará un gobierno con más mujeres que hombres. No es baladí que en el último Consejo de Ministros no asistieron las ministras de Justicia, Pilar Llop, la de Transportes, Raquel Sánchez, y la de Defensa, Margarita Robles. Curiosas ausencias, de tres ministras de las que se apunta su salida. También se prevén cambios en la portavocía, en manos de Isabel Rodríguez.De entrada, no hay que perder de vista Adriana Lastra la que fuera su número dos, alguna dirigente territorial y no se descarta alguna sorpresa «independiente».