Gabilondo rinde cuentas hoy ante el Congreso por su negativa a recurrir la ley de amnistía

El Defensor del Pueblo, órgano que dirige el exministro socialista Ángel Gabilondo, anunciaba el pasado mes de septiembre que no recurriría ante el Constitucional la polémica ley de amnistía. Entre los motivos, aludía tanto a "razones institucionales como de fondo" y argumentaba que las Cortes podían considerar que la situación de los beneficiados por esta medida de gracia no era "objetivamente igual a la de otras personas que también incumplieron las leyes", pero en contextos ajenos al proceso independentista catalán.

Este miércoles, Gabilondo comparece en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, a petición del PP y Vox para explicar su negativa a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra dicha norma. Todo apunta a que se aferrará a lo ya establecido en su resolución del pasado 11 de septiembre, día en que terminaba el plazo para presentar recursos de inconstitucionalidad. Un texto, en el que dejaba claro su "respeto" por todas las decisiones judiciales, tanto en contra como a favor de la ley de amnistía.

"No es el Defensor del Pueblo la institución llamada primariamente a impulsar la restauración del orden jurídico presuntamente vulnerado pues, a diferencia de otros sujetos del Estado de Derecho, su misión esencial es la defensa de los derechos fundamentales ante las Administraciones públicas, sin interferir con el Poder Judicial", señalaba este órgano en respuesta a los distintas entidades y ciudadanos que le solicitaron que recurriera esta norma.

Amnistía frente a indultos

No obstante, pese a no mostrar atisbo alguno de querer interferir en el terreno judicial, el Defensor del Pueblo argumentaba en su escrito que la Constitución "no prohíbe expresamente la amnistía, que debe entenderse como una figura distinta a los indultos generales", que sí están recogidos en la Carta Magna. Y añadía: "Las prohibiciones, ya sean constitucionales o legales, deben ser taxativas y no pueden extenderse mediante analogía, ni pueden ser vagas ni inferirse de juicios lógicos. Cuestión distinta es que puedan deducirse límites al contenido de las leyes como consecuencia de la validez de otras normas y principios constitucionales".

Por todo ello, la institución que dirige Gabilondo exponía dejaba la última palabra al Tribunal Constitucional, que será quien determine si existe una "justificación objetiva" y si la utilización de esta ley es "proporcionada a la excepcionalidad que se trata de atender". Asimismo, recuerda que la ley de amnistía fue refrendada por mayoría en el Congreso de los Diputados, por lo que "goza de la presunción de constitucionalidad".