Gamarra acusa a Sánchez del "colapso" en la administración pública: "Su manual de resistencia se acabó"

Pedro Sánchez anda bastante eufórico porque considera que España es prácticamente un oasis en Europa de "paz social". Sin embargo, la secretaria general del PP Cuca Gamarra ha rebatido esa impresión que tiene el presidente del Gobierno y le ha acusado del colapso en la administración pública. "Desde el Falcón, los problemas de los españoles se ven lejos y pequeñitos, pero si pudiera pasear por la España real, se daría cuenta de que son grandes", ha arrancado Gamarra, quien ha enumerado toda una serie de problemas y le ha espetado: "Su manual de resistencia se acabó".

"Vería que la Seguridad Social y la mitad de la administración está colapsada, cuando no hay huelga de la administración de Justicia e inspectores de trabajo. La lista de espera en el Ministerio del Interior es de 42 días, conseguir cita en el Ministerio de Justicia es de 67 días y en la Seguridad Social es de 55 dias", ha resumido Gamarra, quien también ha querido dejar claro que el acuerdo salarial que firman este miércoles empresarios y trabajadores no corresponde al Gobierno, sino a los agentes sociales. La dirigente del PP también ha acusado a Sánchez de "mentir" por decir que España ya está alineada con la reforma de la malversación con Europa cuando realmente rebajó recientemente las penas para tratar de favorecer a los independentistas. "No tiene ninguna credibilidad", tras recordar que "paga" a Bildu, que se presenta con "44 terroristas en sus listas" para las municipales.

Sánchez ha replicado tratando de adueñarse del pacto de los agentes sociales en material salarial y acogiéndose a las palabras de Antonio Garamendi, quien da por hecho que habrá "paz social hasta 2025". "Por qué hay paz social: porque hay dialogo social", ha reivindicado Sánchez. "Yo comprendo su frustración, pero no comparto su estrategia descalificación e insultos", ha afirmado Sánchez, tras subrayar que en España hay "récord" de creación de empleo, se han revalorizado las pensiones conforme al IPC o se está reduciendo el déficit de la Seguridad Social. "Anunciaron un otoño caliente y España es el país con mayor paz social", ha señalado. "Ustedes solo se refugian en el insulto y la descalificación y amenazan con la derogación", ha zanjado Sánchez.