Gamarra dice que las dos ediles de Algeciras "desmienten" la acusación de acoso contra el alcalde tras activar el protocolo

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes que su partido activó este lunes el protocolo interno ante un presunto caso de acoso sexual del alcalde de Algeciras y senador, José Ignacio Landaluce, a dos concejalas del Ayuntamiento, pero ha señalado que ellas "desmintieron cualquier tipo de actitud que quisieran denunciar" de hecho, no han confirmado que no había ni denuncia policial ni tampoco pública. "Se les ha preguntado a ellas y ellas han afirmado que no tienen nada que denunciar y que desmienten cualquier tipo de acusación en ese sentido", ha indicado Gamarra en una comparecencia ante los medios tras visitar la fundación Ronald McDonald.

Esta mañana, el propio líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha desvelado en una entrevista en esRadio que su partido ha pedido explicaciones a Landaluce y ha añadido que, tras hablar con él, este asunto se ha "aclarado". "Ayer sale en una red una referencia a un senador nuestro y automáticamente hablamos con él y automáticamente se aclara este asunto. ¿Por qué? Porque sabemos que esto puede ocurrir", ha declarado Feijóo, para añadir que al PP no les pueden "acusar de dar lecciones de todo y no ser ejemplo de nada".

Había sido el eurodiputado Alvise Pérez, líder de "Se Acabó la Fiesta" quien había señalado en redes sociales al regidor de Algeciras, con la difusión de pantallazos de chats privados.

Gamarra ha insistido en que el protocolo del partido se activó de manera "inmediata" y "se preguntó fundamentalmente a esas dos mujeres".