García Ortiz rechaza dimitir: "Sería una concesión a los delincuentes"

Álvaro García Ortiz se ha hecho esperar, pero ha comparecido finalmente en el Senado, dos meses y medio después de la primera fecha prevista (a principios de diciembre). Y el fiscal general del Estado ha centrado la primera parte de su intervención a repasar los datos del año 2023, pero, tras las críticas de la oposición en el turno de réplica y sobre todo del PP y de Vox por su imputación por el presunto delito de revelación de secretos por presuntamente filtrar datos comprometedores de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha comenzado a hacer referencia a su situación. Si bien, ha rechazado dimitir ya que, según ha dicho, estaría "haciendo una concesión a los delincuentes". "Eso podría situar a la Fiscalía en una situación de debilidad", ha señalado García Ortiz, haciendo referencia a los delincuentes y a la necesidad de proyectar una imagen de fortaleza de la Fiscalía.

De hecho, el fiscal ha dicho que, para él, sería más "cómodo" marcharse desde un punto de visto "personal, familiar y profesional", pero cree que hay que "defender los valores y principios" en los que uno cree. Es más, García Ortiz ha lamentado que hayan trascendido públicamente sus datos personales ya que eso le ha llevado a cambiar de número de teléfono y a cerrar su correo electrónico a finales de diciembre porque, según ha dicho, estaba sufriendo mucho "acoso". En este sentido, ha pedido respeto al "principio de presunción de inocencia" y ha reprochado que haya habido 13 fiscales de sala, que forman parte de la cúpula del Ministerio Público, que hayan hecho "manifestaciones públicas": "Me produce perplejidad que puedan influir en proceso penal. Hay dos compañeros imputados en misma causa por cumplir sus deberes estatutarios", ha añadido. "Por eso, de alguna manera, esa acción la puedo ver discutible", ha agregado.

García Ortiz ha reconocido que su situación es bastante "incómoda" por el procedimiento abierto en el Tribunal Supremo, pero también por el cargo que ocupa. "Pueden decir una a una las pruebas que supuestamente me incriminan, pero yo no les voy a poder contestar", ha señalado el fiscal, nada más iniciar su intervención, aunque poco a poco ha ido dando explicaciones para defenderse de las acusaciones que se vierten en su contra. Y, sobre todo, ha hecho referencia al borrado de datos de su móvil, que es nuclear en toda la investigación abierta por el Supremo: "Quien mantenga en sus dispositivos telefónicos o en sus ordenadores datos relativos a terceros y no los necesite y no los utilice y los mantenga está incumpliendo un reglamento y una directiva de protección de datos", ha afirmado García Ortiz para justificar el borrado de datos de su móvil, haciendo referencia tanto a la legislación europea como nacional.

"No se pueden ustedes imaginar los datos que tiene el fiscal general del Estado. En todo, caso, respecto a esto se han dicho muchas cosas, algunas de ellas duras, y algunas las acabo de oír en esta sede", ha añadido el fiscal, pidiendo una y otra vez que se respete su presunción de inocencia dado que ahora se trata de asociar el borrado de datos a su culpabilidad en la filtración de datos de la pareja de Ayuso. No obstante, el fiscal no ha hecho alusión aún al móvil que ha desaparecido y que también es nuclear para acceder a las conversaciones de Whatsapp que ha mantenido y son centrales para la investigación. De hecho, el juez instructor ha acordado en las últimas horas rastrear el paradero de ese celular.

"Por ser fiscal general del Estado. No soy más, pero tampoco soy menos. Ningún ciudadano, nadie, está obligado a probar su inocencia. Recuérdenlo. Es muy importante, muy importante en la idea del Estado de derecho", ha ahondado, a cada momento, un García Ortiz que también ha querido reivindicar la legitimidad de su nombramiento porque es facultad del Gobierno y ha abordado temas candentes, como la amnistía.

La senadora del PP María José Pardo ha pedido su dimisión porque está ejerciendo de "fiscal general de Sánchez". "Está dinamitando la institución que representa", ha señalado.