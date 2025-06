El informe de la UCO abre la puerta a investigar una posible financiación irregular en el PSOE

Cuatro años de grabaciones y ocho audios guardados bajo llave se han llevado por delante a Santos Cerdán, y dejan al PSOE en una situación muy delicada. El esperado informe de la Guardia Civil sobre el caso Koldo, cuyo contenido se conoció este jueves, no solo constata la presunta trama de amaño de obras públicas, sino que abre la puerta a investigar una presunta financiación irregular en el partido socialista.

El oficio policial, que se entiende como el punto de partida de una investigación que acaba de arrancar, se nutre principalmente de todo el material que atesoraba Koldo en su domicilio. Al más puro estilo Villarejo, el exasesor de José Luis Ábalos grabó los presuntos amaños y los guardó hasta que los requisaron tras su detención. La Unidad Central Operativa (UCO) sospecha que conservó este material como una "garantía", toda vez que sabía que la Guardia Civil iba tras su pista por los contratos de mascarillas. Sin embargo, ha terminado por convertirse en la caja de pandora que puede allanar el camino a más imputaciones y nuevas diligencias de prueba.

Estas fuentes de prueba que grabó entre los años 2019 y 2023, revisten, en palabras de la UCO, una "importancia capital". Tanto, que tras estos hallazgos, amplían la investigación y ponen el punto de partida en 2015 y no en 2018, como habían hecho hasta ahora. De hecho, los agentes incluyen en este informe un mensaje entre Santos Cerdán (a quien se le atribuyen indiciariamente los delitos de organización criminal y cohecho) y Koldo García de 13 de julio de 2014, en pleno proceso de primarias del PSOE que llevaron a Pedro Sánchez al liderazgo del partido. "Cuando termine apunta como que han votado esos dos que te faltan sin que te vea nadie y metes dos papeletas", le dijo. "Ya está", respondió Koldo García.

"Creo que te van a pedir el impuesto"

La cercanía de Koldo García con Santos Cerdán le propició su fulgurante ascenso dentro del PSOE, pasando en apenas un año de chófer a estratega del partido. De hecho, sostienen que el propio Cerdán presentó a Koldo y Ábalos y que promovió la contratación de el primero de ellos como chófer del entonces secretario de organización del PSOE.

Informe UCO impuesto L. R.

"Este hito supuso el comienzo de la transición de la relación Santos-Koldo hacia un contexto nacional", reza el oficio. Con Koldo en el Ministerio de Transportes, fue más fácil abrir la puerta a las empresas amigas. Muy especialmente a Servinabar la empresa detrás de la que se encuentra Antxon Alonso y que sospechan que se constituyó ad hoc para adjudicarse proyectos con Acciona.

Los agentes apuntan especialmente a tres empresas: Acciona, Levantina Ingeniería y Construcción (LIC) y Obras Públicas y Regadío y hasta cifran un supuesto reparto de mordidas en 620.000 euros. Según los agentes, Ábalos y Koldo percibían dichas comisiones y Santos Cerdán las gestionaba. "Lo único que te pido es que consigas los 150 o 200 de mi jefe. Para que él de eso me dé...", reza Koldo en uno de los audios.

Otra de las conversaciones desliza el presunto desvío de fondos provenientes de las adjudicaciones de Transportes. Destaca especialmente un mensaje que Koldo García envío a Javier Herrero, entonces director general de Carreteras, para advertirle de que le llamarían desde gerencia del PSOE para pedirle el "impuesto". "Es por avisarte. Se lo dará alguien seguro solo es por decirte nada más creo que te van a pedir el impuesto". Horas después de esta conversación, Herrero le confirmó que le habían enviado un formulario desde Gerencia del partido. "De este modo, se infiere que desde la Gerencia del PSOE se le pidió a Javier Herrero que realizase algún tipo de aportación económica", rezan los agentes.

Informe UCO mensaje Santos L. R.

Sin embargo, el papel del hasta ahora "número tres" del PSOE en la trama fue más allá, llegando a recriminar a Koldo que habían dejado de lado a Acciona en las adjudicaciones de la Dirección General de Carreteras y hasta controlando el personal que se nombraba en Adif. "Que no se le ocurra poner en Adif a Teofilo Serrano", dijo. "Es de Navarra, mal tío y tengo muy mala información de él", dijo del exdirigente socialista. Además, los mensajes complican el futuro judicial de Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, a la que llamaban "la jefa". De los mensajes se desprende que estaba al tanto de algunas adjudicaciones. "Me prometió que tienes lo de Elche", llegó a decirle a José Ruz, dueño de Levantina.

Santos sobre Ábalos: "Ni responde a quien le cubre en el partido"

Pese a ello, las maniobras de Cerdán en Transportes siguieron tras la salida de Ábalos y Koldo del Ministerio, en 2021. Aprovechando su vínculo con Óscar Puente, actual ministro de Transportes, maniobró para colocar a dos personas de Acciona dentro de la estructura del Ministerio. También Koldo le presionó para colocar dos obras de las que sacar "rédito personal". "Voy a apretar a Santos como Dios manda (...). Lo que le voy a pedir a Santos es, dame un par de obras y vete a tomar por culo", reza un audio de Koldo en conversación con su exjefe.

Con todo, los mensajes incautados a la trama reflejan también las tiranteces entre ellos y sus ambiciones dentro del Gobierno. Así, por ejemplo, Santos Cerdán confesó en noviembre de 2018, cuando Ábalos apenas llevaba cuatro meses, que éste le ignoraba en su intento porque le enchufaran en Indra. "Si una persona que le sacas la cara siempre no lee los wasaps ni responde a quien le cubre en el partido, ¿Crees que merece la pena?", le preguntó a Koldo. Finalmente optó por escribir directamente a "Pedro", en referencia al presidente del Gobierno.

La conversación de Koldo donde menciona las fiestas de Santos Cerdán con el constructor clave LR

"Ya me ha llamado el presidente. Dice que no puedo estar en Indra porque es una empresa cotizada y blablabla. Una vez más el que más trabaja le dan por ahí", se quejó ante Koldo, especificando, además, que el que más perdía con todo esto era el partido. "El 80% era para donar al partido", apostilló. La UCO sospecha que Santos Cerdán tenía cierto "malestar" con Koldo ya que éste desarrolló una "fuerte lealtad" a Ábalos durante su etapa como asesor. "Este malestar, además, habría desembocado en intentos de Santos por entorpecer la relación entre Ábalos y Koldo", añade el informe.

Los mensajes que salpican a Sánchez

Con todo, también Koldo se "desahogó" con Cerdán. De las conversaciones entre ambos se desprende que Pedro Sánchez estaba al tanto de que los primeros compases de esta investigación penal. "Me dijeron en el parlamento europeo, que el presidente dijo que yo era un corrupto y que me quería muerto", expuso. Además, dejó caer que fue él quien maniobró para que Sánchez supiera que les estaban investigando. "Llegó a Óscar López, Antonio Hernando, hablé con José Luis (Ábalos)...", expuso, demostrando que en Moncloa eran conocedores de estas pesquisas.

Al respecto, el exasesor Ministerial confesó que hizo una gestión par Sánchez y que cumplió con lo que le encomendaron, sin especificar el qué. "Yo estoy escondido en una puta esquina, yo hice absolutamente todo lo que me han pedido, incluso a él (Sánchez), porque él, porque él me pidió unas cosas (Ininteligible) a través de Jose (Ábalos) ¿vale? Las hice y he desaparecido. Yo nunca he dado un problema", trasladó.

Ahora las mismas avanzan con el foco puesto en los amaños en Transportes y pendientes de Santos Cerdán, a quien el magistrado Leopoldo Puente ofreció a primera hora de este jueves declarar voluntariamente el 25 de junio. El instructor del caso Koldo dio este paso con la vista puesta ya en el suplicatorio para poder investigarle formalmente, aunque el diputado ha renunciado a su acta. Para la víspera están citados de nuevo Ábalos y Koldo.

La UCO solicitó las entradas y registros a las empresas salpicadas y al domicilio de Ábalos y, además, dirigirse a una decena de entidades bancarias para recabar documental de las adjudicaciones. El objetivo es acceder a cuanta información bancaria se posea de estas mercantiles y de posibles actividades sospechosas de blanqueo de capitales. Con todo, este no es más que el punto de partida de unas diligencias que apuntan ya al corazón del PSOE.