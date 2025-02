El Gobierno busca «fórmulas fiscales» para resolver la crisis del SMI

Al tercer día, la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda, vicesecretaria general del PSOE y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, compareció después del desencuentro con la también vicepresidenta Yolanda Díaz a cuenta de la tributación tras la subida del salario mínimo. Montero ve el órdago y mantiene el pulso. «Yolanda Díaz habrá leído el informe de la A a la Z. No es bueno apuntarse al populismo fiscal», señaló. Según la RAE, la palabra «catarro» se documenta por primera vez, bajo la forma «cadarro», en 1259, en el «Libro de las cruces» de Alfonso X. Su etimología proviene la voz griega «katarreîn»: «correr un líquido de arriba abajo». Montero causó baja por gripe tras el incendio provocado por Yolanda Díaz.

Sobre el tema de la semana, la tributación del SMI, la vicepresidenta primera señaló: «Quiero trasladar la importancia de hacer pedagogía sobre esta materia». «Hemos pasado a 1.184 euros al mes», dijo, resaltando la subida «y la dignidad que representa». «Es una cuantía que se corresponde con el 60% del salario medio, un sueldo digno para las familias con más necesidades», defendió. «Con un salario mínimo de 735 euros apenas las familias podían subsistir. Por eso tenía sentido la exención fiscal y se trataba como una prestación», explicó. Montero abundó en que la tributación en el IRPF de los perceptores del SMI afectará solo al 20% de los mismos y añadió que, a su juicio, se debe «acompasar la fiscalidad» a la subida del SMI. La vicepresidenta dijo también que esta propuesta está incluida en el trabajo del Comité de Expertos creado para tal fin y añadió que la vicepresidenta segunda es conocedora de dicho informe.

«No voy a hacer política de cuándo se enteró Yolanda Díaz o no se enteró. Ya dijimos en la última subida del SMI que ese ritmo no se sostendría en el futuro. La posición de Hacienda era conocida, está en el informe del comité de expertos, donde está Trabajo», indicó. «No es bueno apuntarse al vaciamiento fiscal del populismo de la derecha que siempre intenta hacer ruido con la bajada de impuestos», recalcó Montero. Sumar, con Yolanda Díaz a la cabeza, pidió al Ministerio de Hacienda que aclare su posición definitiva sobre la tributación del salario mínimo, convoque una reunión para negociar y rectifique su decisión inicial. Pese al desencuentro, Montero señaló que el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar «es un proyecto mucho más sólido, mucho más importante, que las puntuales discrepancias que se puedan tener sobre determinadas materias» y «hay Gobierno de coalición para rato» hasta el punto de que «va a agotar la legislatura con sus socios» actuales.

«Es bueno, de izquierdas y progresista que el SMI disfrute de derechos pero también de obligaciones. Ya no es un salario de subsistencia y tiene que contribuir en proporción a su subida», señaló Montero, que explicó que la subida del SMI conlleva «tener derechos y tener deberes». «El 80% de los perceptores de este nuevo SMI no va a tener que hacer contribución ninguna a las arcas públicas», indicó. El 20% que sí tributará, explicó, «normalmente se relaciona con personas sin cargas familiares: personas solteras que habitualmente no tienen hijos a cargo». Para Montero, sin esta tributación, «los sucesivos ejercicios presupuestarios, incluido este, serían insostenibles». «Es mentira que el Estado vaya a recaudar más. Lo que hará es que no ingrese casi 2.000 millones de euros menos», concluyó.

El enroque de Montero se produce en un momento de máxima debilidad para el PSOE, dentro y fuera del Gobierno. Era previsible que la ministra de Hacienda saliera a defender posición, porque la fijada es la que su gabinete impuso de manera unilateral, generando incomprensión incluso dentro de su propio partido. Entre los socialistas arrecian las críticas y hay un sector que pide una rectificación cuanto antes. El análisis que hacen estas fuentes es que no conviene perder más tiempo dando una batalla que está perdida de antemano, porque se estrellará en el Congreso con una mayoría contraria a la tributación del SMI y que es necesario llegar a un pacto «satisfactorio» con Sumar para apagar el ruido interno que se está produciendo y que desmoviliza al electorado.

Se buscan «fórmulas fiscales» para tratar de acomodar los intereses de todas las partes, esto es, no tocar la tributación actual –no se valora volver a elevar, como en anteriores ocasiones, los mínimos exentos–, sino aplicar una serie de bonificaciones para los perceptores del salario mínimo que hagan que, aunque tengan que presentar la declaración de la renta, no tengan que tributar por estos ingresos. Según los cálculos de Hacienda solo un 20% de quienes reciben esta renta mínima tendrían que pagar impuestos por ello y este sería el público objetivo sobre el que habría que aplicar las citadas «fórmulas». «No se trata de elevar sine die el mínimo exento, sino de tomar medidas fiscales que eviten que las personas que cobran el SMI se queden con un salario neto por debajo del 60%», señaló ayer también Unai Sordo.