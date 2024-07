El Gobierno, al choque por Begoña Gómez: "Es una persecución"

La estrategia de defensa de Begoña Gómez choca con la estrategia política del PSOE y del Gobierno. En Moncloa y en el partido esperaban que la citación de la mujer de Pedro Sánchez hoy ante el juez Juan Carlos Peinado sirviera para dar carpetazo al asunto, se archivase la causa y se cegase uno de sus principales focos de desgaste actuales. Los socialistas apenas aciertan a colocar sus mensajes y se desenvuelven a duras penas en el marco instalado por las acusaciones particulares. A rebufo y reaccionando constantemente a las informaciones que se suceden en los medios de comunicación. La petición de explicaciones se deben dar en sede judicial y hoy era el momento para hacerlo.

Por ello, la recomendación de su defensa de no declarar mantiene viva la polémica y las dudas sobre el desarrollo de la actividad profesional de la mujer del presidente del Gobierno. Tal como publica hoy este diario, han comenzado a surgir voces que cuestionan la estrategia que se está siguiendo por parte del partido. Consideran insuficiente el mensaje de que "no hay nada", "no hay causa" y piden que se deje la defensa de Gómez a su letrado y no se utilicen los altavoces oficiales del partido y del Ejecutivo para asegurar su inocencia.

Nada más lejos de la realidad. El PSOE y el Gobierno han recrudecido su ofensiva en esta cuestión, endureciendo sus mensajes y comprometiendo -al menos desde el Ejecutivo- su debida neutralidad. Es sintomático que haya sido precisamente el ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien haya comparecido esta mañana para calificar de "persecución" la causa judicial contra la mujer del presidente. "Begoña Gómez hoy no sabe ni siquiera qué se la está imputando. Sobre qué tendría que declarar (...) sobre cuál de las mentiras que invaden este procedimiento. Esto es una persecución política contra el presidente del Gobierno", ha señalado.

Por su parte, el titular de Transportes, Óscar Puente, también ha defendido la decisión de Gómez de no declarar para evitar "el circo". "Entiendo la decisión de no prestarse a esta situación", ha dicho, avanzando que el horizonte judicial de la mujer del presidente se acabará resolviendo positivamente en el futuro, en la instancia que corresponda.

El mensaje es coordinado, porque fuentes socialistas utilizan la misma calificación, la de "persecución sin fundamento" para referirse a la situación que está sufriendo el entorno presidencial e incidiendo en el "archivo" de una causa que consideran "prospectiva". "El caso debería haberse cerrado hace tiempo", señalan, ante lo que consideran un "hostigamiento" sin precedentes.

En paralelo a la defensa de Gómez, el PSOE ha lanzado una campaña en redes sociales para atacar al Partido Popular, recordando el calendario judicial que tiene el principal partido de la oposición por delante. "Vamos a contaros en una serie de tres vídeos por qué el PP te habla de cualquier cosa... con tal de despistar la atención del #JuiciosPPTour 2024-2029", reza el mensaje de la formación en X.