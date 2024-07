Declaración de Begoña Gómez, en directo hoy: llegada, reacciones y última hora

A estas horas, todavía se desconoce si se grabará la comparecencia de Begoña Gómez o no. Existen varias opciones: puede que la comparecencia se grabe en audio y vídeo, que se grabe solo la voz o, incluso, que no se grabe de ninguna de las maneras y, por tanto, no exista registro público de la declaración de la investigada.