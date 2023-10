El Gobierno enviará aviones militares para evacuar a los españoles atrapados en Israel

El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Albares, ha avanzado este martes que el Gobierno enviará aviones militares para evacuar a españoles atrapados en Israel y que se vieron sorprendidos por el ataque masivo lanzado por los terroristas de Hamas el pasado sábado. Una decisión que llega después de que los vuelos comerciales de Iberia y Vueling hayan sido suspendidos hasta el próximo domingo.

"He hablado con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y estamos organizando y poniendo en marcha en este mismo momento una operación para enviar un avión militar y más, si fueran necesarios", ha manifestado Albares en declaraciones a Antena 3. El objetivo es traer a los españoles que se encontraban "puntualmente" en Israel por turismo o trabajo y no son residentes. Asimismo, ha señalado que el personal de la Embajada en Tel Aviv y el Consulado General en Jerusalén, desplazados al aeropuerto Ben Gurion, trabajan ya en "una primera lista" para determinar "cuántos pueden ser".

"No vamos a esperar más y, en colaboración con el Ministerio de Defensa, vamos a enviar aviones militares", ha señalado el ministro de Exteriores. Y es que, si bien hasta ayer había vuelos comerciales, la situación hoy es muy distinta: "Podría haber unos centenares de españoles en situación de ser evacuados", sin olvidar que de los 10.000 que hay en Israel y los Territorios Palestinos muchos tienen la doble nacionalidad.

En este sentido, Albares ha admitido que, al margen de los dos españoles desaparecidos tras el atentado de Hamas, no tiene constancia de que haya más españoles afectados. No obstante, el ministro de Exteriores no ha querido dar más detalles por responsabilidad, por respeto a sus familias y porque su seguridad podría estar "en juego". El titular de Exteriores en funciones ha indicado que está en contacto con las autoridades israelíes y que no tiene intención de dar "más datos ni sobre este caso ni sobre otros que se pudieran producir" en los próximos días.

Los españoles de los que no se tienen noticias desde que se produjo el asalto de Hamás sobre Israel el sábado son Iván Illarramendi Saizar, que residía en el kibutz Kissufim, próximo a la Franja de Gaza, junto a su mujer, y Maya Villalobo Sinvany, de 19 años y que estaba realizando el servicio militar al contar con doble nacionalidad.