Grande-Marlaska insta a Sumar a asumir responsabilidades por el "caso Errejón"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha descartado este lunes que la polémica sobre Íñigo Errejón pueda poner en peligro la coalición de gobierno y ha emplazado a la organización liderada por Yolanda Díaz a asumir responsabilidades porque la cuestión "es grave".

En una entrevista en TVE, el ministro del Interior ha reconocido que las acusaciones de violencia sexual y machista contra Errejón han provocado "conmoción" en el entorno progresista, pero ha asegurado que "no estamos preocupados en relación a lo que es la coalición de gobierno".

"Nada nos va a parar. Dejemos ahora que Sumar haga ese proceso necesario e imprescindible y que tiene que ser rápido, en su caso, de asunción de responsabilidades porque no hay que obviar que la cuestión es grave", ha dicho Marlaska que ha reconocido que este partido ha actuado desde el principio de forma "rápida y contundente".

El titular de Interior ha asegurado que no tenía conocimiento de ningún caso de abuso o de acoso por parte de Errejón y que la noticia supuso un shock para él.

La foto con Aldama

En cuanto a la trama corrupta del "caso Koldo", el titular de Interior ha apuntado que no tiene "ninguna significación" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se hiciese una foto con el comisionista Víctor Aldama el 3 de febrero de 2019 en un acto electoral del PSOE.

Marlaska ha señalado que Sánchez se hace "cientos" o "miles" de fotos en los actos en los que participa, por lo que no tiene relevancia esta con el principal encausado de la llamada `Operación Delorme o "caso Koldo".

Indicó que la foto del presidente con el comisionista, que realizó el propio Koldo García, se realizó en la presentación de la candidatura del PSOE para las elecciones en Madrid y que a actos de este tipo acuden personas "plurales". Asimismo, ha destacado que el presidente se hace "cientos de fotos en cada mitin, por no decir miles de fotos", por lo que no tiene "ninguna significación" que aparezca con Aldama. Atribuyó la publicación de esta imagen a que desde el PP se pretende "enfangar todo" y "generar clima de hostilidad" al no tener "ningún proyecto político".

Al mismo tiempo ha considerado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, debe explicar su "silencio" respecto a la foto que se hizo en el verano de 1995 con Marcial Dorado, que luego fue condenado por narcotráfico. Aseguró que "hay fotos que no prescriben" y que el líder de los populares se iba de vacaciones con este empresario y que compartían amistad. Sin embargo, Feijóo en su día convocó una rueda de prensa para dar explicaciones por dicha imagen.

Al mismo tiempo, sobre que se haya pedido la imputación del exministro de Transportes José Luis Ábalos por el "caso Koldo", expresó su "preocupación" y "disgusto personal" respecto a que un excompañero de Gobierno termine de esta forma. Marlaska ha asegurado que desconocía la relación de Ábalos con Aldama y su presunta relación con la trama e indicó que fue un "golpe importante" tener noticia de las acusaciones contra este exministro.

Por otra parte, Grande-Marlaska, también se ha referido a los insultos que se vienen profiriendo en los estadios de fútbol contra los jugadores. Ha reconocido que están bien las iniciativas de la Liga y de los clubes cuando se producen actos de violencia en los estadios de fútbol, pero cree que no se está haciendo lo suficiente. "Habrá que tomar las medidas necesarias para que esto no se siga sucediendo y si hay que tomar medidas de mayor gravedad, espero que todos lo asuman, empezando por los clubes", ha dicho.