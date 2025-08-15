La Guardia Civil propone para sanción a los que no quieren evacuar sus casas

La Guardia Civil propone para sanción ante la autoridad competente a los que se niegan a abandonar sus hogares ante el peligro de que les alcance un incendio. Se trata de infracciones, que pueden cometerse tanto a la Ley de Protección Civil (Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil), como a la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana), informan fuentes de la Benemérita.

Es la autoridad competente, en cada caso, la que gradúa la sanción dependiendo de una serie de factores, como puede la entidad del riesgo producido para las personas, la cuantía del riesgo causado, la alteración ocasionada en el funcionamiento de los servicios públicos, etcétera, agregan.

En Cáceres, vecinos de Cabellobezosa no querían abandonar sus casas, aunque finalmente fueron evacuados gracias a un dispositivo de la Guardia Civil y de Protección Civil, compuesto por una ambulancia de soporte vial básico, transporte adaptado de nueve plazas y un vehículo de intervención rápida 4x4.