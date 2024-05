No me gusta que me tomen el pelo

Los que conocemos bien a Pedro Sánchez no albergábamos ninguna duda acerca de la decisión que iba a tomar. En realidad, Sánchez no ha hecho nada que no tuviese decidido porque, en ningún momento se le ha pasado por la cabeza dejar la Presidencia del Gobierno. Sólo se irá cuando lo echen.

Lo único que pretendía el líder socialista era desviar el protagonismo que iba cobrando la noticia sobre la presunta ilicitud de los negocios de Begoña Gómez, cuestión que ha entrado en el ámbito judicial.

Sánchez ha construido un relato consistente en indicar que hay medios de comunicación que ofrecen noticias falsas con clara intención política y al servicio de la derecha.

Por tanto, Sánchez quiere hacernos creer que ha estado a punto de dejar la política por el juego sucio pero que, después de pensarlo bien, ha decidido quedarse para salvarnos a todos prohibiendo que nos nutramos informativamente de mentiras.

No soy de los que agradezco el “esfuerzo” que va a hacer Sánchez por todos nosotros, lo que más me molesta es que me tomen el pelo y que el líder socialista proclame cinco días de pasión para ni siquiera someterse a una cuestión de confianza que, por otra parte, parecía la salida más lógica al sainete que ha dirigido y protagonizado.

Pero debe ser que el voto de los amigos independentistas no está tan seguro y, perder la presidencia por un error de cálculo en la votación de la cuestión de confianza, no está entre los riesgos que quiera asumir.

Sánchez ha hecho el ridículo y, lo que es peor, ha conducido a ese lugar a toda la organización socialista con un comité federal reconvertido a una mezcla entre funeral y ruego al semidivino secretario general, para que recapacitase y no dejase huérfano al PSOE.

A Sánchez le gusta dominar. Cuando nos confinó con motivo de la pandemia, seguro que se sintió poderoso ordenando a millones de personas la auto reclusión. Amagar con irse y que el PSOE organice un mitin en la calle Ferraz con plañideras incluidas, sabiendo que es un teatrillo, también le hace sentir poder.

Es de suponer que, cuando avancen las investigaciones judiciales, las cosas se irán poniendo en su sitio. Además, lo que toca en este momento procesal es pedir respeto para las decisiones judiciales, a no ser que todo esto tenga el objetivo de cambiar esa doctrina.