La hija de Zamarreño: "En los últimos plenos su voz transmitía miedo pero continuó trabajando por la paz y por Rentería"

Han pasado 25 años desde que Manuel Zamarreño, edil del PP en Rentería fuera asesinado por ETA.Una motobomba activada a distancia acabó con su vida y le despojó hasta de su rompa dejándole tendido en el suelo cuando venía de comprar el pan. Sólo seis meses antes había sustituido a otro compañero de corporación, José Luis Caso, al que ETA también asesinó. Zamarreño sabía que él era el siguiente y que lo iban a matar y, aun así, quiso defender la libertad. «En sus últimos plenos su voz transmitía miedo», pero decidió continuar, recordó la familia.

Naiara Zamarreño, hija de edil del PP, le homenajeó esta mañana y se mostró convencida de que la lucha contra el terrorismo y «las numerosas muertes sin sentido» de ETA, que tanto le «quitaban el sueño» a su padre, «se acabaron», entre otras cosas, por «gente valiente como tú o tu gran amigo José Luis Caso, al que tanto apreciabas, os dejasteis la vida por defender vuestras ideas».

Zamarreño se pronunció así en el acto organizado por su familia en Rentería donde recordaron al que fuera concejal de este municipio guipuzcoano, en el que también han estado presentes representantes institucionales y de todos los partidos políticos como la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, la directora del Instituto Gogora entre otros. Asimismo, acudieron también al acto la alcaldesa de Rentería, Aizpea Otaegi (EH Bildu), acompañada por la juntera Maddalen Iriarte, y el que exregidor de este municipio guipuzcoano por la coalición soberanista, Julen Mendoza. También estuvo presente una amplia representación de compañeros popular del edil asesinado entre los que se encontraba la secretaria general del PP vasco, Laura Garrido, informa Otr/press.

"ETA acabó por gente valiente que se dejó la vida por defender sus ideas"

«Parece que fue ayer cuando insistías en que tenías que ir a por el pan. Saliste por la puerta, doblaste la esquina acompañada de Juan Mari y solo me dejaste hacer una pequeña reflexión en mi cabeza a modo de despedida», recordó su hija. «25 años después te podría contar muchas cosas, muchísimas historias personales de logros, pérdidas, hechos históricos, pero sin duda hay una que te hubiera hecho especial ilusión vivirla, y es que ETA dejó de matar en 2011 y unos años más tarde, su disolución». La hija del edil asesinado destacó cómo Zamarreño siempre fue «muy valiente, defensor de los derechos humanos ante todo» y destacó que podía sentarse «con cualquier persona a dialogar, independientemente de su condición política. De hecho, lo hacías, y eso le hacía una gran persona».

Además, la hija de Zamarreño aseguró que «el derecho a la vida, siendo el derecho más grande que hay, si lo vulneras, no queda nada. Y en ese contexto no entendías que un grupo minoritario pudiera decidir tú sí, tú no. Qué injusticia, decías», recordó.