Los hijos de la Transición reivindican la "moderación, los consensos" y al Rey Juan Carlos

Dialogar sí, pero no con los que están abrazados a la "vendetta". La Fundación NEOS que preside Jaime Mayor Oreja ha reunido este lunes en el Auditorio de la Mutua Madrileña a los "hijos de la Transición" donde dieron cuenta de "la verdad frente a un relato de ruptura".

Ante el "runrún" constante de los que creen ahora que este es un tema "histórico" y ya pasado que se aleja del debate actual, NEOS reivindicó ese espíritu como algo "irrenunciable", con la esperanza de construir una España de ciudadanos "libres e iguales", en palabras del director de la fundación Javier Martínez-Fresneda.

La Fundación logró reunir a los hijos de Leopoldo Calvo Sotelo, Fernández Miranda o Lavilla, Martín Villa, Oreja y Múgica donde hablaron de la Transición como potencia "inspiradora del presente" y defendieron la importancia de los "consensos y la moderación".

Leopoldo Calvo Sotelo recordó el día que recibió una llamada de su madre que le decía: "¡Presidente Adolfo Suárez!". Sin embargo, recordó que no toda España reaccionó con esa misma alegría. Pero su padre, que se sentaba en aquel Consejo de Ministros con el Rey, se había dado cuenta de la valía del líder de UCD. Y es que, apuntó, entonces existía un profundo deseo de "acertar, de no repetir errores y no hacer nada para defraudar". Se pusieron dos valores al servicio de ello: la "moderación y el consenso". Porque el exceso y el radicalismo no tenían cabida subrayó Calvo Sotelo quien cree que aún hoy hay motivos para la "esperanza".

"No se trata de hacer una segunda Transición sino de recuperar el espíritu de la misma" porque "sigue vigente", apuntó Fernández Miranda quien reivindicó también el papel del Rey Juan Carlos I. Al igual que Calvo Sotelo puso en valor la importancia de la moderación y el consenso e instó a que los políticos huyan de "la equidistancia". En un debate político enconado, apostó por no olvidar "las raíces y los motivos" en un momento en el que se apuesta solo por la facilidad que supone el "regate corto".

En medio de las celebraciones por la muerte de Francisco Franco en el que el Gobierno parece haber "inhabilitado" el papel del Rey Juan Carlos I durante la Transición para lograr la democracia actual borrándole del Real Decreto que aprobó en el último Consejo de Ministros para crear un Comisionado especial para los actos conmemorativos, Fernández Miranda reivindicó del exmonarca. Recordó la importancia que tiene el rodearse siempre de gente mejor que uno mismo para "cometidos concretos", recordando así su papel en el 23F. En un momento en el que "está de moda reivindicar los errores de Juan Carlos I aseguró que "no hay errores que hagan sombra a lo que supuso permitir la democracia", sabiendo que pronunciar esas palabras y hacer una defensa del Rey emérito puede ser hoy algo "revolucionario". Asimismo, pidió traer el relato de lo que supuso la Transición al presente, para que los más jóvenes sepan lo que fue.

Juan José Lavilla recordó que la Transición fue obra "de muchas personas, pero también del pueblo español". Al igual que Fernández Miranda reivindicó el papel de Juan Carlos I y también de Adolfo Suárez así como sus dotes de "intuición política y prudencia" del que fue presidente.

Por ello, sostuvo la importancia de reconocer la pericia de los que sortearon los obstáculos así como la necesidad de alertar de los riesgos que corre la democracia "si no se cuida día a día". Y es que la clave de todo ello, ahora en desuso, fue "anteponer el bien común frente a los intereses partidistas y personales. "Las leyes más relevantes que se aprobaron entonces responden a ese bien común. No creo que se pueda decir lo mismo de muchas leyes en la actualidad", apuntó.

Sin perjuicios de las reformas concretas que se pueden hacer a la Constitución, algo que no se puede abordar sin un consenso amplio, subrayó que hay que defender la Carta Magna frente a cualquier pretensión de apertura de un proceso formal constituyente porque, alertó, sería "innecesario y muy peligroso". Asimismo, ensalzó cómo la generación de la Constitución tuvo un acusado sentido de "lealtad" algo que hoy en día "no se percibe".

Lavilla cree que tenemos motivos para sentirnos "orgullosos" de lo que se hizo en esa Transición y confesó sentirse "orgulloso" de "lo que hizo mi padre".

Por su parte, el hijo de Martín Villa, Rodolfo, resaltó la "generosidad" de su padre y del resto de los que ayudaron a la Transición. Sin embargo es algo que no ve ahora en los partidos que carecen de personas con la misma generosidad, preparación e inteligencia de los de entonces. Además, apuntó que entonces "tenían una gran dosis de valentía", y se sumó al reconocimiento al Rey que dijo, heredaba un cargo donde "no estaba escrito nada de lo que tenía que hacer y no sabía bien quién le apoyaba". Además, Martín Villa lamentó que las personas que nos gobiernan han preferido ser nietos de la guerra civil a hijos de la Transición porque siendo hijos de la Transición "nos iría mucho mejor".

Entre las anécdotas de su infancia, recordó que tuvo que hacer la primera comunión en una sala del Ministerio del Interior o cuando fue a su casa Santiago Carrillo y su abuela al verlo entrar "se tuvo que santiguar" o cuando un amigo le dijo que su padre no era ya "Martín Villa" -quien fuera ministro del Interior- como si el nombre fuera el cargo.

Marcelino Oreja apuntó que él es hijo de la Transición y nieto de la guerra civil. A su abuelo le asesinaron en Mondragón y su abuela nunca tuvo un reproche a su padre por dedicarse a la política. El espíritu de reconciliación y unirse para el futuro "es lo que quieren que olvidemos". "Mi padre se dedicó a la política habiendo asesinado a su padre y, cuando era ministro, tuvo que amnistiar a quien había asesinado a su padre. No hay ejemplo mayor de generosidad", subrayó.

La Transición, dijo es "buscar la unión entre todos" y "no es bueno que haya dos varas de medir".

"Impunidad imperdonable"

José María Múgica, hijo de Fernando Múgica -quien fue asesinado por ETA en 1996- se mostró convencido de que en la Transición existía la voluntad de que "por una vez salieran bien las cosas". Recordó las palabras de Alfonso Guerra que suele decir con frecuencia que la Constitución es un "acto de paz" y nos libra del cainismo y de los desastres. El camino para el futuro se inició hace 50 años, un camino por el que apostó que hay que "transitar" y se hizo a base de "renuncias mutuas". El proceso de la Transición consiguió eliminar "males históricos" pero, recordó, se topó con un gran enemigo: el terrorismo.

Múgica, quien presenció el asesinato contra su padre, criticó que hoy, el resultado es que los terroristas "viven en la impunidad, y es algo terrible". Y es que hoy, "son el elemento más estable de apoyo a este Gobierno en esta legislatura", algo que tildó de "descabellado". Para Múgica lo que "ya no tiene perdón de Dios" es que esta gente "son los mismos", y viven en un Estado de impunidad que es ahora "imperdonable". De 853 asesinatos de la banda terrorista hay más de 300 de los cuales las familias no se saben quiénes los asesinó. "Es una lacra espantosa con la que tenemos que combatir".

Con todo, José María Múgica cree que la Transición no es un ejercicio de mirar para detrás sino algo "permanente, de mirar hacia delante. Cualquier otro camino nos llevaría al cainismo", sentenció.

De padres a hijos, cree que sí se ha conseguido arraigar en las nuevas generaciones la sensación de que "España no se puede permitir el lujo de volver a fallar, como tantas veces en la historia", una forma de entender lo que fue y tiene que ser: el acuerdo entre los españoles sin someterse a políticas rupturistas o una "impunidad asombrosa".