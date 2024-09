Huida hacia adelante de Alvise: admite ser un defraudador, arremete contra Hacienda y llama a los ciudadanos a no pagar impuestos

Alvise Pérez se ha reconocido en un vídeo subido en su canal de Telegram como "culpable" de haber cobrado sin factura 100.000 euros del empresario de criptomonedas Álvaro Romillo con la finalidad de tener "ahorros" y porque no quiere que Hacienda le quite parte de su dinero. De hecho, ha aprovechado su vídeo para cargar contra Hacienda, a la que ha calificado de "mafia" y ha vuelto a arremeter contra la clase política y contra el sistema, en una clara huida hacia adelante. Además, termina el vídeo pidiendo a todos los ciudadanos que no paguen impuestos: "Os voy a decir algo: todo impuesto que podáis evitar pagar, no lo paguéis".

El personaje ha arrancado dicho vídeo asegurando que es "culpable como autónomo que ha cobrado en efectivo, culpable de defenderme del terrorismo fiscal del Estado". Aun así, ha justificado el cobro en efectivo alegando que "quién no ha hecho alguna vez sacrificios de moral para llegar donde está".

Paralelamente, ha calificado de "presunto estafador" al empresario que denunció haber entregado al político 100.000 euros en efectivo en plena campaña de las elecciones europeas. A través de su canal de Telegram, y en una publicación titulada "las noticias de verdad", el líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) señala que Romillo "habría pactado que la Fiscalía no solicite prisión preventiva por fraude a cambio" de acusarle de lo que sería un presunto delito de financiación ilegal.

"El líder de SALF habría aceptado como autónomo el pago de servicios sin factura mientras criticaba el control fiscal del Estado", ha publicado en su canal. El propio Pérez recuerda sus declaraciones "ante 3.500 personas en el acto origen de la noticia": "Es una guerra de la libertad fiscal contra el Estado-nación que quiere prohibir el efectivo".

En esa publicación, se detalla que "Alvise Pérez enfrentaría una multa del 25% sobre el total por aceptar 100.000 euros como autónomo sin factura". "El pago de servicios en efectivo de 'CryptoSpain' siendo autónomo no está permitido para cantidades superiores a los 1.000 euros", añade, asegurando que "Fiscalía acusará al líder de SALF de haber usado el dinero para regalar 5.000 camisetas y gorras, pagar los vehículos de campaña, hoteles y vuelos, o imprimir las 2 millones de papeletas que repartió por todo el país, entre otros gastos electorales". Por último, el canal de Alvise Pérez sostiene que Romillo "afirma tener grabado a Santiago Abascal", el líder de Vox, en su negocio 'Sentinel'". "El empresario conocido como Cryptospain afirmó tener al líder de VOX el 16 de Julio a las 17.20 de la tarde".

Cabe recordar que, en su denuncia, Romillo -ex consejero delegado de Madeira Invest Club- sostiene que entregó 100.000 euros "en efectivo" al eurodiputado el pasado 27 de mayo, semanas antes de los comicios europeos. "Me posibilitas una parte urgente de la campaña. Mil gracias tío", le habría escrito Pérez en un mensaje. Romillo incide en ese escrito que Pérez le contactó porque tenía una "necesidad de tráfico y alcance, fondos" que no requirieran "ser controlados por el Tribunal de Cuentas, fondos para el partido y dinero para afrontar ciertas multas por revelación de secretos contra el Estado y la protección de datos". El eurodiputado acudió a Romillo, precisamente, por su posición como CEO de Madeira Invest Club.