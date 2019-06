Ida en tren y vuelta en avión: Sánchez vuelve a usar el Falcon

¿Por qué invertir tres horas en un viaje de Granada a Madrid cuando puedes reducirlo a una hora en Falcon? Algo así habrá pensado el presidente en funciones Pedro Sánchez que ayer inauguró la nueva línea de AVE entre la capital y la ciudad andaluza, realizando el trayecto a primera hora de la mañana en tren pero regresando a bordo del Falcon –el avión que el Ejército tiene destinado para viajes oficiales– para llegar a tiempo a su reunión con el líder de Podemos, Pablo Iglesias.

De nuevo, Sánchez abusa del uso de esta aeronave y desata las críticas ya que desde que llegó al poder tras la moción de censura a Mariano Rajoy se le acusa de usarlo para traslados que no están dentro de la agenda de Moncloa, como sucedió en su viaje al Festival de Benicassim o sus vacaciones de Navidad.

Todo alrededor de su empleo es una incógnita. Pese a la insistencia de los miembros de la oposición por conocer cuántas veces ha usado el avión desde que llegó a Moncloa, el Ejecutivo de entonces se ha negado a responder y ha dado largas, alegando motivos de seguridad o de operatividad. Así, a la pregunta de la senadora del PP, Marta Torrado de Castro, «¿cuántas veces se ha utilizado el Falcon desde el pasado 1 de junio de 2018 hasta el 10 de enero de 2019?», solo respondió «que los viajes del Presidente son públicos y están en su agenda». Una media verdad ya que Sánchez usó el Falcon en ocasiones que no figuran en su agenda oficial, como fueron sus vacaciones de Navidad que se repartió entre el Parque Nacional de Doñana y la Isla de Lanzarote. Además, en la mencionada agenda tampoco figura el medio de transporte que usa para su desplazamiento como en el acto de ayer.

Otra de las preguntas que le formuló esta misma senadora fue «¿con qué motivos se ha utilizado el Falcon desde el pasado 1 de junio de 2018 hasta el 10 de enero de 2019». Por motivos de seguridad y operatividad en el desempeño de las obligaciones del cargo de Presidente del Gobierno». No en vano, el propio Sánchez se escudó en la recomendación del departamento de Seguridad de la Moncloa que «desde 2015 recomienda que el traslado se haga por medios aéreos» en la polémica de su viaje familiar a Benicassim.