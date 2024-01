Iglesias se cobra todas las críticas: fulmina a Monedero de su televisión

Pablo Iglesias no permite la crítica interna, a pesar de haber fundado una televisión que vendía como "plural" pero no neutral. La "pluralidad", sin embargo, no ha durado ni un año. El director de "Canal Red" ha fulminado en una semana a dos figuras que habían comenzado a discrepar con la línea oficial del partido, que se expresa a través de la propia televisión a diario.

Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, ha anunciado en sus redes sociales que la dirección ha cancelado el programa de debate político que tenía, llamado "En la frontera". La razón son las diferencias con la dirección, según él mismo ha confesado en un extenso mensaje. "Los responsables del canal quieren reforzar su línea ideológica y es evidente que mis desobedientes gafas de Lennon desenfocan en ese objetivo", ha desgranado en el mensaje. Monedero ha explicado que en una conversación hace poco tiempo con Iglesias habían tratado sus "desencuentros". Unas discrepancias que van más allá del canal de televisión, sino también por la batalla encarnada en la izquierda alternativa al PSOE, entre Podemos y Sumar. Precisamente, hace una semana, el cofundador de Podemos reconocía en una entrevista en "El Mundo" la deriva de Canal Red al haberse convertido en un "órgano del partido".

"Nadie puede negar el asedio a Podemos y es evidente la voluntad de Canal Red de cerrar filas ante el cerco. No creo que sea lo más eficaz, pero lo entiendo", ha reconocido, queriendo -a la vez- dejar un mensaje claro a Pablo Iglesias. "Los enemigos están en otros sitios", ha deslizado, después de asegurar que se seguirán encontrando en espacios de unidad.

A pesar del despido fulminante, Monedero ha destacado también la línea que le une a Iglesias. "Hoy, y más allá de desencuentros, quiero darle prioridad a la amistad con alguien a quien conozco desde sus tiempos de estudiante, a quien admiro y a quien quiero. La amistad, como la amabilidad y la generosidad, tienen estas cosas. Que tinguem sort, que cantaba Lluis Llach", ha asegurado en su mensaje.

No es la única figura que Iglesias ha fulminado en la misma semana. Hizo lo propio el lunes con Sergio Gregori, cofundador de Canal Red y director del programa "El Tablero" dentro de la televisión. Gregori intentaba desde sus editoriales tender puentes para reconducir la guerra entre Sumar y Podemos.