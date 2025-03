Interior lleva 15 años sin actualizar el catálogo de la Policía Nacional

El catálogo de la Policía Nacional se amplía cada año con las nuevas incorporaciones. También hay bajas, y cada vez más, por las jubilaciones. En la actualidad hay 71.737 agentes distribuidos por toda España. Esta cifra podría parecer "positiva a primera vista" pero el sindicato Jupol considera que debe ser revisado por su falta de actualización. El Ministerio del Interior lleva sin revisar el mismo desde el 2008.

LA RAZÓN ha accedido a las últimas cifras actualizadas de la situación de agentes de la Policía Nacional en toda España. Las mismas corresponden a principios de este mismo mes. Hay un total de 58.530 agentes masculinos y 13.207 femeninos. La escala básica es la que aglutina más afectivos.

En la escala superior, la de comisario principal la brecha de género se hace más visible con 103 hombres y 19 mujeres. En los últimos años, se ha producido un notable incremento de la plantilla gracias a las convocatorias de empleo público que se han presentado.

Para el sindicato Jupol estas cifras, "si bien podrían parecer positivas a primera vista", se encuentran "gravemente lastradas" por la falta de actualización del catálogo de puestos de trabajo. "El anuncio del incremento de efectivos ha sido presentado por el Ministerio del Interior en reiteradas ocasiones como un avance en la modernización y refuerzo de la Policía Nacional, pero lo cierto es que esta medida resulta insuficiente", señalan fuentes del mismo a LA RAZÓN.

Marlaska preside el acto central del Día de la Policía en Sevilla Julio Muñoz Agencia EFE

La última revisión de este catálogo se remonta al año 2008. Desde esa fecha, hace ya más de 15 años, el Ministerio del Interior, de diferentes signos políticos, no ha modificado el mismo. "Supone una grave incongruencia en la distribución y asignación de recursos humanos dentro del cuerpo. Una plantilla mal distribuida", lamentan desde Jupol.

Esta circunstancia provoca "importantes desequilibrios" en la organización y distribución de efectivos. El principal motivo es que en estos años ha cambiado "sustancialmente" la tipología delictiva en España. Ha evolucionado el crimen organizado, se ha incrementado la cibercriminalidad, el terrorismo internacional y las nuevas amenazas a la seguridad ciudadana.

El progreso de los policías

El refuerzo de agentes es una buena noticia pero desde Jupol consideran que sin planificación su incremento no tiene "un impacto real en la mejora de la seguridad pública". "No basta con aumentar el número de agentes si estos no son distribuidos adecuadamente en función de las necesidades específicas de cada demarcación y unidad especializada", añaden.

Esta circunstancia supone que muchas unidades operativas tengan una "sobrecarga de trabajo, mientras que en otras se siguen acumulando vacantes sin cubrir". Una de las principales razones por el incremento de la plantilla es la inminente jubilación de un gran número de agentes pertenecientes a la generación del "baby boom", que podría lastrar a la Policía Nacional. Por ello, se está realizando una transición ordenada y eficaz para evitar un posible déficit de efectivos en los próximos años.

Por otra parte, desde Jupol se lamenta que en muchas ocasiones se produce la "precarización de la carrera profesional y falta de incentivos". Afirman que la ausencia de una revisión estructural impide que los ascensos y promociones sean acordes a las necesidades del cuerpo, generando una situación de "estancamiento y desmotivación entre los agentes".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sale de uno de los nuevos vehículos que ha presentado la Policía Nacional este viernes en Algeciras A.Carrasco Ragel Agencia EFE

"Muchos policías ven cómo sus posibilidades de progresar en su carrera se ven limitadas debido a la rigidez de un sistema que no ha evolucionado en más de 15 años. Además, esta situación ha repercutido negativamente en la adecuación salarial para aquellos agentes que desempeñan funciones de mayor responsabilidad o riesgo", argumentan.

Este sindicato policial señala directamente a Marlaska porque no abre "un proceso de negociación colectiva" con los representantes de los agentes para llevar a cabo esta medida. "La falta de diálogo impide una distribución adecuada de los recursos humanos y una planificación eficaz que garantice el correcto funcionamiento del cuerpo", añaden.

Una actualización urgente del catálogo

Reclaman a Interior que "no se limite a anunciar incrementos de plantilla como si fueran una solución mágica para los problemas estructurales". "Es urgente y absolutamente necesario que se acometa una revisión integral del catálogo de puestos de trabajo, de manera que se adecue a la realidad operativa y a las necesidades de seguridad actuales", añaden.

La paralización de esta medida supone principalmente un contratiempo en los puntos de interés que ahora mismo tiene el Cuerpo. La lucha contra los narcos es uno de ellos y por ello se debe poner todos los medios contra estas organizaciones criminales.

Muchas veces es ingente el trabajo que se realiza tanto en las comisarías locales del Sur de España tanto en los grupos especializados como UDYCO o GRECO para combatir la venta de sustancias estupefacientes.