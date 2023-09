La investidura colapsa al grupo de Sumar en el Congreso

La investidura de Alberto Núñez Feijóo ha acabado implosionando al grupo parlamentario plurinacional Sumar. Lo que debía ser un trago amargo para la bancada del PP por no conseguir los votos, acabó convirtiéndose en un regalo para estos, mientras que fue un arma de doble filo para la izquierda.

PSOE y Sumar negociaron una estrategia conjunta para actuar de la misma manera ante Feijóo. Minimizar el proceso al que se sometía implicaba que la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, tras la decisión del presidente Pedro Sánchez de no intervenir, ella también permanecería en su escaño. Sumar, que no conocía al completo la decisión del líder socialista, debía activar entonces el plan B. Sería la portavoz Marta Lois la que intervendría en el pleno para dar la réplica a Feijóo. Una decisión que ha sido criticada internamente en las filas de Sumar . Dentro de la coalición hay voces que creen que Díaz debía haberse distinguido del presidente del Gobierno y pronunciar ella el discurso. Apuntan incluso a un «error» por no adoptar una posición más crítica. Fuentes del entorno de la vicepresidenta reconocen que a ella también le habría gustado intervenir.

Un ruido interno que de momento solo se menciona en privado, pero que Podemos ha aprovechado para sacar al debate. Y es que una diputada de Sumar, Martina Velarde (por la cuota Podemos), denunció que hay gente que «dilapida» la «herencia» que había dejado Unidas Podemos. A estas críticas se sumó el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, que advirtió que Sumar «se equivoca al dejar al PSOE representar la crítica dura contra el PP». También criticó la ausencia de Podemos en el debate como «otro error». «¿Quién le quiere dejar fuera del espacio?», se preguntó. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, denunció que Sumar había «silenciado» a Podemos tras pedir intervenir en el debate y censuró que sus «expectativas» no se están cumpliendo en la construcción del espacio.

En Sumar ya reconocen que la investidura «le ha salido bien a Feijóo», según admiten fuentes del partido donde creen que Feijóo, tras ser cuestionada su figura como alternativa dentro del propio PP, ahora «sale reforzado» como líder. Eso sí, se preguntan estas fuentes cuánto tiempo durará ese refuerzo.

Así, el plan de Sumar es pasar página de una investidura fallida para el PP, pero que también ha vuelto a poner el foco en la situación interna de la coalición. En el partido quieren pasar pantalla poniendo el foco en la investidura de Pedro Sánchez, a quien meten presión para desbloquear la negociación para reeditar el gobierno de coalición. De momento las conversaciones entre socialistas y Sumar se producen de manera continua y a varias bandas, pero todavía no hay «fumata blanca», según reconocen en el partido. En el partido de Díaz reconocen que quieren que la investidura se produzca «cuanto antes», aunque evitan dar detalles sobre posibles fechas de investidura. Para ello queda camino, aunque no dudan, sin embargo, que conseguirán un acuerdo. Se espera, además, que tras la investidura fallida de Feijóo será más dinámico el trabajo. La portavoz de Sumar, Marta Lois, aseguró que su partido va a «interpelar» al PSOE para avanzar porque la ciudadanía «no puede esperar más».