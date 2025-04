EXCLUSIVA | El correo que apunta a Pardo de Vera por el contrato de Jesica: "Ya han llamado a la presidenta de Adif"

La contratación de Jesica Rodríguez en Tragastec apunta a la cúpula de Adif. Un correo interno de esta empresa, al que ha tenido acceso en exclusiva LA RAZÓN, evidencia que la entonces presidenta, Isabel Pardo de Vera, y la cúpula de este ente dependiente del Ministerio de Transportes era "consciente" de la situación de la joven, entonces pareja de Ábalos y cuya contratación investiga el Tribunal Supremo.

"Ignacio me ha contado que ya han llamado a la Presidenta de Adif para decirle que 'qué pasa con Tragsa que le estamos obligando a Jesica a hacer muchas cosas'", reza esta comunicación que remitió una alto cargo de Tragsatec a otros miembros de la esta empresa pública. El 'mail' se envió el 21 de abril de 2021, esto es, casi dos meses después de que enchufaran a la expareja de Ábalos.

Se trató del segundo contrato público de esta joven que, previamente, había estado en plantilla en Ineco, firma dependiente del Ministerio de Transportes que dirigió Ábalos. Aunque Jesica dijo que solo tuvo interlocución con Joseba García (hermano de Koldo García) y que no desempeñó trabajo alguno, las comunicaciones internas de Tragastec demuestran que en la empresa sí sabían quien era ella. Y en Adif también.

"Seamos conscientes de qué va esto"

En concreto, el correo alude a "Ignacio" y a una conversación suya mantenida con la presidenta de Adif. Fuentes de toda solvencia consultadas por este medio confirman que se refieren a Ignacio Zaldívar, subdirector de Adif. Pardo de Vera, que ha declarado hasta en dos ocasiones como testigo en el caso Koldo, se desligó por completo de cualquier relación con este contrato.

Sin embargo, de esta comunicación se desprende que conocían la situación laboral de la joven y que desde Adif se dio un toque de atención a Tragsatec. "Que conste que desde hace un par de semanas no tengo ningún contacto con ella. Ignacio se ha reído y no le ha dado ninguna importancia, pero me lo dice para que seamos conscientes de qué va esto", reza la comunicación.

El propio Ábalos aseguró en un escrito remitido al caso Koldo que la incorporación de Jesica en Ineco y en Tragsatec fue "inscrita por encargo de Adif Alta Velocidad". El exsecretario de organización del PSOE reaccionó de esta forma a la confesión judicial de su expareja. La joven, que declaró como testigo a finales de febrero, no solo dijo que no trabajó en ningún ente, sino que añadió que entró en ambas firmas a través del entonces ministro.

Dos ministerios en el foco

En concreto, Jesica defendió que lo único que recuerda es que Ábalos le conminó a trabajar mientras estudiaba su carrera y que, tras entregarle el currículum, le llamaron para una entrevista de trabajo. De esta forma, en 2019 consiguió un puesto como administrativa en Ineco (empresa que dijo desconocer) y, al término del mismo, aterrizó en Tragsatec, donde estuvo en nómina desde marzo de 2021 hasta septiembre de ese año.

Esta revelación puso en jaque a los Ministerios de Óscar Puente y de Luis Planas, toda vez que Tragsatec depende de la SEPI pero está tutelada por el Ministerio de Agricultura. En ambos entes públicos se actuó con rapidez para evitar que el asunto fuera a mayores. Así, Ineco aseguró que constan partes horarios que demuestran que desempeñó su trabajo, mientras que Tragsatec fulminó de la plantilla a la gerente de Desarrollo Rural y Política Forestal, Caridad Palacios.

Correo de Jessica T. Nieto LA RAZÓN

Con todo, este cortafuegos no frena la escalada del asunto y apunta ya a las cúpulas de los organismos públicos. En ese sentido, el magistrado del caso Koldo solicitó a las dos firmas los contratos de Jesica Rodríguez y, también, datos relativos al modo de la publicación de la vacante de administrativa, el número de candidatos que concurrieron a estos puestos y si hubo entrevistas de ellos.

El objetivo es esclarecer la verdadera naturaleza de esta contratación de la que Jesica se desligó. No obstante, este medio desveló otro correo de Tragsatec en el que ella traslada que en Ineco le habían formateado el ordenador para poder trabajar con ellos. Esta comunicación evidencia que sí tuvo contacto con personal de las empresas y que sabía que al terminar el contrato en la primera de ellas seguiría en Tragsatec.

La mediación de Koldo

En este sentido juega un papel importante el mensaje que ella misma mandó a Koldo en 2021 en el que le advirtió de que el contrato llegaba a su fin. "Hay que pasar a otro sitio y luego vuelve, lleva 18 meses" transmitió Koldo García a su entonces jefe, a lo que éste respondió: "Díselo". Estas comunicaciones, que obran en el sumario, se produjeron en el "impasse" de ambos contratos. Días después, el 1 de marzo de 2021, comenzó en Tragastec.

Preguntada por esto, Jesica se limitó a decir que no recordaba y que bajo ningún concepto envió ese mensaje para buscar otro enchufe en la Administración. Lo hizo para informar, dijo ante la insistencia del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. Además, en los correos corporativos de Koldo García a los que ha tenido acceso este medio, consta cómo la mano derecha de Ábalos manejó toda la información de Jesica justo días antes de que empezara su relación laboral en Ineco.

Como informó este medio, canalizó datos sobre su cuenta bancaria, su tarjeta de la seguridad social y su DNI. Dicha información se la envió por correo el 13 de febrero de 2019 a la secretaria de Ábalos en el Ministerio. Dos semanas después, comenzó a trabajar en Ineco.