El contrato de Jesica en Tragsatec: una plaza a medida y seleccionada sin obtener la máxima puntuación

La documental aportada por Tragsa al Tribunal Supremo por orden del magistrado del caso Koldo revela que Jesica Rodríguez, quien fuera pareja de José Luis Ábalos, logró la plaza de auxiliar administrativa de esta empresa pública pese a no haber quedado la primera de los candidatos presentados. Los requisitos exigidos para conseguir la plaza se adoptaron a las capacidades de la joven, ya que se requería la experiencia justa que ella obtuvo mientras estuvo en Ineco.

Además, la documental, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, determina que el puesto de trabajo de la joven dependía de Presidencia de Adif, cargo que ostentaba en aquel momento Isabel Pardo de Vera. El magistrado Leopoldo Puente se abrió a investigar todo lo relativo a los contratos de Jesica en Ineco y en Tragsatec a petición de las acusaciones populares, cuya representación ejerce el Partido Popular.

En concreto, reclamó a los dos entes toda la información sobre las bases del puesto de trabajo, las candidaturas presentadas y las entrevistas con el resto de participantes, si es que las hubo. Ahora, El motivo del requerimiento reside en que la joven, en su declaración como testigo, explicó que cobró de ambos organismos entre 2019 y 2021, si bien no trabajó en ninguno de ellos. Preguntada por quién le ayudó, señaló al exministro de Transportes.

"Será capaz de aprender lo que sea necesario"

Del listado de candidatos presentado se desprende como Jesica quedó la segunda con un total de 52 puntos. Le superó una persona más que obtuvo 53. En el informe de resultados relativo a su candidatura, se expuso que reflejaba una "marcada vocación y orientación al cliente" y que podía resultar "idónea" en el desempeño de las funciones. También se determinó que presentaba "actitudes de responsabilidad hacia el trabajo", pese a que, siempre según su testimonio, entró en Tragsa tras más de dos años en Ineco sin trabajar.

"Denota capacidad e interés por aprender cosas nuevas. Probablemente será capaz de aprender aquello que sea necesario para poder hacer bien trabajos o actividades nuevas. Aprovechará cualquier ayuda o oportunidad para mejorar cada día la formación de trabajo", continuó el dictamen. Con todo, a la plaza optaron decenas de candidatos que no obtuvieron el puesto por no presentar los requisitos exigidos.

La oferta, que se lanzó para un total de 10 puestos de trabajo, imponía como experiencia previa "al menos un año de experiencia en tramitación de expedientes o tareas de administración en empresas públicas" y "al menos un año de experiencia previa como administrativa en sector ferroviario". Cabe recordar que antes de acceder a este contrato -que estuvo vigente desde el 2 de marzo de 2021 a septiembre de ese año- Jesica fue contratada para las mismas funciones en Ineco.

Preguntada por ello en sede judicial, dijo que la propuesta surgió de Ábalos y que ella se limitó a darle su currículum. Tras ello, le llamaron desde las oficinas de Ineco, le hicieron un curso de riesgos laborales y le dieron un ordenador. Siempre según su relato, ella nunca supo que Ineco era una empresa pública. Tampoco trabajó en todo este tiempo ya que su jefe (según dijo Joseba García, hermano de Koldo García) le dijo que le requeriría para trabajar pero nunca lo hizo.

Con todo, los documentos que ha desvelado este medio en exclusiva apuntan en la dirección contraria. Consta un correo de fecha 22 de marzo de 2021 (cuando llevaba unas semanas en Tragsa) en el que ella trasladó a personal de la empresa dependiente de la SEPI que le habían formateado el ordenador en Ineco "para poder trabajar" en Tragasatec. Al mismo tiempo, otra comunicación fechada un día antes salpica a la entonces presidenta del ente, Isabel Pardo de Vera.

"Ignacio me ha contado que ya han llamado a la Presidenta de Adif para decirle que 'qué pasa con Tragsa que le estamos obligando a Jesica a hacer muchas cosas'", reza esta comunicación que remitió una alto cargo de Tragsatec a otros miembros de la esta empresa pública. Dicho Ignacio, según fuentes de toda solvencia consultadas por este medio, corresponde a Ignacio Zaldívar, subdirector de Adif. "Que conste que desde hace un par de semanas no tengo ningún contacto con ella. Ignacio se ha reído y no le ha dado ninguna importancia, pero me lo dice para que seamos conscientes de qué va esto", concluyó la comunicación.