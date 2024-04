Juan Fernando Quintero: «Otegi es la última bala que tiene ETA para dar en el corazón de España»

Hace doce años, los periodistas Juan Fernando Quintero y Mariano Alonso, comenzaron a indagar sobre la historia y vida de Arnaldo Otegi para el «lobo con piel de cordero» que se esconde tras el «blanqueamiento» de los últimos años. En medio de una campaña vasca donde todas las encuestas auguran el avance la izquierda abertzale publican «Otegi, la última bala de ETA» (Plaza Janés).

¿Qué oculta Otegi tras su aparente cambio?

Otegui es muy consciente de, como él bien dijo cuando decidió ceder la candidatura a Otxandiano, de que tiene un pasado, cosa que es cierta y así se demuestra en este libro. Además, hemos intentado que, con una precisión quirúrgica y documentación, recordar su paso por la banda terrorista ETA, por sus órganos de dirección, por Batasuna, el intento de resucitarla en el famoso «caso Bateragune» que le lleva a la cárcel... Un pasado que no le favorecía como candidato, pero sí en una estrategia que en el mundo abertzale y separatista tiene un sentido evidente que es el de mantener esa bicefalia, algo que copian del PNV. Él es quién toma las decisiones y coloca a su peón como candidato. En la estrategia de blanqueamiento parece poco menos que de Cs o los Verdes con esa imagen con americanas.

¿Cuánto daño puede causar esa última bala?

El daño está a la vista de todos. Esa última bala es la que le ha permitido colarse en la gobernabilidad del Estado. ¿Qué hubiéramos pensado si hace 10-15 años nos hubieran dicho que Arnaldo Otegi estaría decidiendo los presupuestos? El propio Pérez Rubalcaba cedió una investidura a Mariano Rajoy para evitar soportar su gobierno en el apoyo de Bildu y esto provocó la caída y auge de Sánchez en el PSOE. Esa bala que representa Otegi busca vendernos el relato de que es la cara amable de la izquierda abertzale, del entorno de ETA y Batasuna que han querido hacer ver que ha luchado contra la violencia por un destino común. Pero Otegi es la última bala que, de momento, tiene ETA en la recámara para tratar de dar en el corazón de España. Pablo Iglesias, siendo vicepresidente, ya dijo que se alegraba de que Otegi hubiera entrado en la dirección del Estado. Y es que acertó de pleno porque ha dado su apoyo para que Sánchez sea presidente una y otra vez con pactos que aún desconocemos. De momento hemos visto la entrega de Pamplona. La agenda de Otegi parece clara, la que no es tan clara es la de Pedro Sánchez.

¿Cuál es la agenda del líder abertzale?

Pasa por desestabilizar, por ir a un modelo, quizá a la catalana, y conseguir cada vez más cotas de poder dentro del País Vasco para finalmente conseguir instalar un Estado socialista independiente. El mal suele tener la paciencia como estrategia de mayor éxito.

¿Sánchez está entregado a la izquierda abertzale por necesidad, miedo a que se sepa qué pactó?

Yo creo que es necesidad y falta de escrúpulos. Una de las conclusiones de este libro es que detrás de esa capucha de ETA la cara que había era la de Arnaldo Otegi, y Sánchez lo sabe. No creo que ya tema a que salga a la luz ningún acuerdo a los que haya llegado. Dentro de su manual de resistencia uno de sus eslabones es su pacto con los abertzales.

"El mal suele tener la paciencia como estrategia mayor de éxito"

Otegi está obsesionado con que él es político y se llega a comparar con Mandela...

Sí, y lo ha conseguido en buena medida pues hay varias generaciones de España que no han comido viendo el telediario que anunciaba un coche bomba, un juicio en el que un etarra golpeaba el cristal... Sin embargo, las balas de ETA han estado matando hasta hace bien poco. Se ha alimentado un discurso en el que se han empeñado en dibujar a Otegi con una auténtica piel de cordero. Zapatero empezó sustentando la legitimidad de su Gobierno sobre una negociación política que terminó con la declaración unilateral de dejar la violencia por parte de la banda terrorista ETA. Para ello era imperioso dibujar a Otegi como un «hombre de paz» y ahí es como comienza a lograr las mayores cotas de poder. Él mismo se define como político. Esto es muy curioso, pero Otegi se consideraba un político cuando enfundaba armas y estaba en la etapa de buscar argumentos bajo el fuego de las pistolas. Se compara también con el Che Guevara que era un asesino a sangre fría. Para ellos, asesinatos son argumentos que estaban sobre la mesa para luchar contra el Estado. Él cuenta que le dio tiempo para reflexionar sobre cómo luchar mejor contra el Estado y se da cuenta que ahora «ETA le estorba». Pensó que, si ETA salía de la ecuación, podía continuar con un discurso político. Pero ETA no ha ayudado a resolver ningún crimen ni entregó las armas. Se nos impuso un discurso en el que la banda terrorista no existió y hay estudiantes de periodismo de 19 años que me han preguntado qué es.

«El líder de Bildu busca desestabilizar e ir a un modelo, quizá a la catalana, y lograr más cotas de poder»

Después de Otegi, ¿qué hay?

Buena pregunta. Creo que lo que está haciendo es garantizarse una continuidad y ser el responsable de las mayores cotas de éxito de ETA/Batasuna con un partido mucho más homologable. Tiene en su mano la única posibilidad, que yo recuerde en la historia, de alcanzar una mayoría en unas elecciones. La gran duda para mí es qué va a pasar después. Si Sánchez decide gobernar con PNV, y Bildu no le retira su apoyo, seguro que habrá pactos debajo de la mesa y, dentro de poco, veremos salir presos de la cárcel y que se plantea como alternativa constitucional la anexión de Navarra al País Vasco.

¿Será el nuevo Puigdemont? ¿Si pide amnistías habrá amnistías?

No lo descarto. De hecho Otegi lo que está esperando, y eso en alguna de las intervenciones públicas recientes lo ha dejado caer es que el camino lo han marcado ellos y les cogió el relevo Cataluña, van a aprender de los errores y aciertos de los catalanes y luego van ellos.

¿Qué piensa de la víctimas?

No tiene mayor empatía. Para él cada asesinato es un instrumento político, no es un crimen.