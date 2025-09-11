El juez aplaza el cotejo de las conversaciones entre Errejón y el testigo señalado por pactar su declaración

El juez Adolfo Carretero ha accedido a aplazar el cotejo de las conversaciones entre Íñigo Errejón y el testigo que fue señalado por Elisa Mouliaá por haber pactado el contenido de su declaración con el expolítico, tal y como ha podido saber LA RAZÓN en primicia de fuentes jurídicas.

Estaba previsto que este viernes acudiese el testigo, llamado Borja, y la abogada de Errejón, así como el resto de partes del caso, para que el instructor pudiese analizar las comunicaciones telefónicas que mantuvieron ambos antes de que fuese interrogado.

Será, finalmente, el próximo jueves cuando se practique esta última diligencia de investigación en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid.

Cabe recordar que ese testigo, llamado Borja, declaró el pasado junio ante el juez que contactó por correo con Errejón tras enterarse de la denuncia de Mouliaá y lo hizo -según dijo- porque le parecía injusto de lo que se le acusaba.

El testigo reconoció haber mantenido más conversaciones y admitió haber consultado a Errejón "cuál es el plan con el juicio", preguntando por "información de lo que ocurría a nivel práctico".

El testigo en cuestión es uno de los dos organizadores de la fiesta a la que acudió con la actriz en la noche de autos en que se habría producido la agresión sexual investigada.