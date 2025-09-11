La segunda generación de inmigrantes en España: ¿por qué la mitad no se siente española?

La transformación demográfica de España avanza a toda velocidad. El 36% de los menores de 20 años y el 39% de los niños menores de cinco son hijos de inmigrantes. Son ya una parte esencial del presente y, sobre todo, del futuro de país, pero, sin embargo, su integración no está completa. Según el último número de Panorama Social, editado por Funcas, solo uno de cada dos jóvenes hijos de inmigrantes se siente español. El otro 50% no se identifica con esta nacionalidad, lo que abre un debate clave sobre cohesión social e identidad en el futuro inmediato de España.

Se trata de jóvenes nacidos en nuestro país o llegados a edades tempranas, con padres extranjeros. Son la llamada segunda generación, cada vez más numerosa en colegios, universidades y en el mercado laboral incipiente. Un estudio longitudinal, el ILSEG, coordinado por Alejandro Portes (Princeton) y Rosa Aparicio (Instituto Universitario Ortega y Gasset ), ha seguido durante años a miles de estos jóvenes, desde la adolescencia hasta la edad adulta temprana. Y la principal conclusión es llamativa: no hay grandes diferencias por sexo, lugar de residencia o tipo de escuela. La división está en la identidad subjetiva, en cómo se perciben ellos mismos dentro de la sociedad.

¿Por qué la mitad no se siente española? Muchos perciben que, aunque hayan nacido aquí, siguen siendo vistos como "los otros". Discriminación en el colegio, prejuicios en la calle o dificultades de acceso al empleo alimentan la sensación de no pertenencia. La familia sigue siendo un factor determinante. En algunos hogares se mantiene la lengua, la cultura y los valores del país de origen, lo que puede reforzar una identidad más ligada a Marruecos, Ecuador o Pakistán que a España. Otro factor es la falta de referentes en lo público. En política, medios de comunicación o instituciones apenas hay rostros visibles de segunda generación. La conclusión de los investigadores es clara: la integración de segunda generación no depende de colegios ni de ciudades, sino de la percepción social y de las oportunidades reales.

Que casi cuatro de cada diez niños menores de cinco años sean hijos de inmigrantes implica que el futuro del país pasa inevitablemente por esta segunda generación. Su integración cultural, educativa y laboral marcará el rumbo de la sociedad española en las próximas décadas. El informe Funcas lo resume con claridad: de hijos de inmigrantes a protagonistas sociales. Pero la clave está en que estos jóvenes se sientan o no parte de un proyecto común.

El debate político lleva a la pregunta: ¿qué dicen los datos frente al discurso de vox sobre inmigración? Desde la perspectiva del partido de Santiago Abascal, este 50% que no se siente español sería visto como el reflejo de que la inmigración no garantiza la cohesión social, y que se necesita un control más estricto. Desde la investigación académica, la falta de integración no tiene que ver con el número de inmigrantes, ni con su origen, sino con cómo la sociedad de acogida los percibe e integra. Es decir, el discurso político podría ser parte del problema más que de la solución. En el aire queda la cuestión de si ¿es la falta de integración el argumento que valida a Vox o es el discurso de exclusión el que alimenta que tantos hijos de inmigrantes no se sientan españoles?