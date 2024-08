Junts contempla la presencia de Puigdemont en su congreso de finales de octubre

Carles Puigdemont estuvo el pasado 8 de agosto en Barcelona, pero se marchó para evitar ser detenido. Y ahora contempla hacer lo mismo para finales de octubre, cuando está previsto que se celebre el congreso de Junts. Fuentes del partido señalan que "no se descarta" la presencia del expresident durante el cónclave, que será previsiblemente fechado para el 25, 26 y 27 de octubre en Calella (Barcelona) y tiene como objetivo la redefinición de la dirección y del rumbo del partido. Junts se ha quedado sin la Generalitat y ahora tiene poco poder, por lo que necesita de un reimpulso y, en esta nueva etapa, está por ver cuál es el rol que va a jugar Puigdemont ya que se comprometió a retirarse si se quedaba sin ser president.

Junts contempla la presencia de Puigdemont y está por ver si es con la amnistía aplicada o no. El expresident de la Generalitat no ha logrado quedar eximido de responsabilidades penales ya que el Supremo ha rechazado que la amnistía se pueda aplicar a la malversación. No obstante, todavía quedan, por medio, varias semanas de resolución de recursos que la defensa de Puigdemont tiene previsto presentar.

El partido de Puigdemont ya ha iniciado los preparativos del congreso, con el diseño del reglamento (la regulación del funcionamiento del cónclave), y se marca como objetivo convertir a Junts en la forma independentista "de referencia". En este sentido, los posconvergentes ponen el acento tanto en hacer oposición al "tripartito" de PSC, ERC y Comunes y en "culminar" el proceso independentista.

"Junts tiene como objetivo definir una nueva estrategia a partir del nuevo contexto para un claro y potente relanzamiento del independentismo que lo devuelva a ser mayoritario", aseguran fuentes del partido, quienes aseguran que aspiran a culminar el "procés" y a hacer oposición al Govern "a partir de la defensa de un país basado en aquellos principios, valores y actitudes que han hecho tan grande" a Cataluña, "abordando y no rehuyendo los retos que tiene planteados la sociedad". Con estas palabras, Junts deja claro que también va a tratar de reforzar su redefinición ideológica tras años desdibujado y, entre esas carpetas, estarán los impuestos o la inmigración.