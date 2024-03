Junts marca distancias ante la alianza PSC-ERC y avisa a Pedro Sánchez: "No somos socios de los socialistas"

Junts ha salido al auxilio de Pedro Sánchez cada vez que lo ha necesitado en esta legislatura (investidura y decretos), pero quiere evitar quedar encasillado con los socialistas, consciente de que eso puede penalizarle electoralmente. Y, de hecho, por eso ha votado algunas iniciativas con el PP en las Cortes para maquillar los acuerdos con el PSOE y por eso también se ha lanzado con dureza contra el entendimiento de PSC y Esquerra en Cataluña. Los socialistas catalanes han acordado los presupuestos con los republicanos y eso ha hecho que Laura Borràs, líder de Junts, lo haya criticado, acusando a ambas formaciones de estar preparando tripartitos y avisando a Pedro Sánchez: "Nosotros no somos socios de los socialistas".

Borràs, durante su intervención en el Consell Nacional, se ha lanzado contra republicanos y socialistas. Contra ERC, por haberse abstenido para la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular para declarar la independencia en el Parlament. "De lo que no se abstienen es de llegar a acuerdos con el PSC y ponérselo fácil", ha señalado Borràs. A renglón seguido, ha ironizado sobre los pactos de ERC con el PSC. "Pactar dos veces es una casualidad, pero pactar siempre y en todos lados ya es un hábito. Y en política el hábito indica la estrategia", ha resumido Borràs. "Ya ni disimulan. El Govern de ERC se ha reunido tres veces con nosotros y con Illa 15 veces", ha añadido.

En este sentido, a acusado a Salvador Illa de ser el "jefe de la colaboración" con el Govern. "Un jefe de la oposición que aprueba sistemáticamente los presupuestos con el Govern hace lo contrario. Es el jefe de la colaboración", ha señalado, antes de cargar contra ERC, nuevamente, porque "no sabe cómo gestionar la sequía" que sacude a Cataluña y ha obligado a implementar restricciones.

"Nosotros no somos socios de los socialistas. No actuamos como aliados de los socialistas. No trabajamos para estabilizar gobiernos socialistas. Nosotros usamos nuestra fuerza para que los socialistas hagan cosas que no quieren", ha señalado Borràs, quien ha avisado de su posición frente a la de ERC. "Con la amnistía, ERC la quería aprobarla cuanto antes mejor; nosotros cuanto más robusta, mejor, para no dejar a nadie atrás", ha señalado la líder de Junts, quien ha sido muy dura con Pere Aragonès con acusaciones veladas de "incompetencia" y de aspirar a "culminar la independencia" y va a "acabar culminando la sociodependencia". "Dependen de los socialistas y no quieren molestar a los socialistas. Un intercambio mutuo que se traduce en gobiernos ercosocialistas que preparan ya el tripartito en todos lados", ha zanjado.