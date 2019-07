La Armada vuelve al País Vasco con el “Juan Sebastián de Elcano”

La Armada no tiene intención de amilanarse tras la polémica del pasado marzo con la visita del portaaeronaves “Juan Carlos I” a Getxo (Vizcaya). De hecho, como prometió entonces, este fin de semana regresa al País Vasco con el buque escuela “Juan Sebastián de Elcano”, que en la recta final de su XCI Crucero de instrucción hará escala en esa misma localidad y en Getaria (Guipúzcoa). Y como ocurrió hace poco más de tres meses, los ciudadanos podrán visitar este conocido barco, que lleva el nombre del marino natural de Getaria que hace 500 años dio la primera vuelta al mundo junto a Fernando de Magallanes. En marzo, el portaaviones atrajo a más de 13.000 visitantes pese a que el Ayuntamiento getxotarra alegaba “el escaso apego de la ciudadanía hacia la Armada” para vetar su presencia. Y ahora, las entradas gratuitas para ver al “Elcano” están a punto de agotarse. Es más, las 5.000 para el municipio guipuzcoano ya se han repartido.

A pesar de que esta visita lleva muchos meses programada y no es la primera vez que el buque escuela atraca en puertos vascos, la anterior polémica sigue presente, tal y como reconoce a LA RAZÓN el concejal del PP en el Ayuntamiento de Getxo, Eduardo Andrade. Según ha explicado, a día de hoy no han recibido ninguna queja por parte de Bildu por la presencia del buque, aunque no descarta que convoquen a la Junta de Portavoces antes de que acabe la semana. Y es que a principios de marzo, el PSE y el PNV se unieron a Bildu para mostrar su rechazo a la “presencia de buques de guerra”. No sirvió de mucho, pues la imagen que quedó en la memoria de todos fueron las interminables colas de ciudadanos esperando para visitar el portaaviones, con los comercios del puerto sin existencias. A los pocos días, Bildu lo intentó de nuevo con una moción para vetar a las Fuerzas Armadas en la “República vasca del futuro”, pero en esta ocasión el PSE y PNV recularon y no salió adelante.