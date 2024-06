El PP lanza una web con "las mentiras de Sánchez", el "rey del bulo"

A formato de noticiero, con música de avance informativo y en modo periodista, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha anunciado en un vídeo difundido a través de sus redes sociales, que el Grupo Popular ha creado una nueva página web: lasmentirasdesánchez.com.

Con vocación de ser el "disco duro" de las principales mentiras de Pedro Sánchez, "el rey del bulo", Tellado explica cómo esta nueva web recopila "decenas de bulos y falsedades que han marcado la existencia del sanchismo" que van del "nunca pactaré con Podemos" pasando por el "nunca me entenderé con Bildu" o siguiendo con "la amnistía es inconstitucional". "Todo lo que Sánchez quiere que olvides" lo recuerdan en esta nueva web. "Sánchez está empeñado en confundir la memoria con el bulo y la verdad con el fango y nosotros hemos preparado esta página web" asegura el portavoz del PP en el Congreso.

En este particular informativo Tellado recuerda que el presidente del Gobierno está asediado por la corrupción, asegura que su debilidad parlamentaria "es total" y "cada día está más extorsionado por sus socios de investidura". Apunta que "Sánchez ha dado sobradas muestras de no tener límites" al tiempo que le acusa de haber hecho de la mentira "su forma de sobrevivir y mantenerse en el cargo". Por ello, Tellado acusa al jefe del Ejecutivo de estar sometiendo a la democracia a una "degradación desconocida para el conjunto de la sociedad española y para lograrlo necesita el olvido". El portavoz del PP advierte en este "noticiario" de que Sánchez "juega a la amnesia colectiva y lo que quiere es que los españoles olviden todo lo que ha hecho y dicho" ya que "la memoria es el mayor enemigo de un Pedro Sánchez que vive asediado por sus propias mentiras porque no resiste su propia hemeroteca ni los titulares de periódico del día anterior".