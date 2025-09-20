Rescatan a una docena de migrantes que entraban a nado en Ceuta desde Marruecos

Una docena de migrantes, todos ellos marroquíes o argelinos, han sido rescatados a lo largo de las últimas horas de este sábado cuando pretendía entrar ilegalmente a nado en Ceuta.

Los rescates han sido protagonizados por las unidades marítimas de la Guardia Civil, entre ellas los GEAS, encargadas de la vigilancia fronteriza en el entorno de la frontera sur del Tarajal, según han informado a Efe fuentes del instituto armado.

Los migrantes se han lanzado al mar durante una jornada sin apenas viento y sin oleaje, arrojándose todos ellos desde las playas marroquíes de Castillejos, próximas al paso fronterizo del Tarajal.

Han sido interceptados en el entorno del espigón fronterizo del Tarajal, que suelen aprovechar estas personas para llegar de forma irregular al territorio nacional.

Los rescates han evitado, en varias ocasiones, un serio peligro para la integridad de los nadadores, que presentaban dificultades para seguir en el agua.