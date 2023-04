La ley de vivienda supera la votación en Comisión y el PP avisa que impulsará acciones para tumbarla

La ley de vivienda ha superado el trámite en la Comisión de Transportes, aunque lo ha hecho con una mayoría muy justa. El Gobierno ha logrado el apoyo tan solo de Esquerra y Bildu, mientras que el PNV se ha abstenido. PP y Vox han votado en contra. De esta manera, el resultado final ha sido de 19 diputados a favor, 17 en contra y una abstención. Superado este trámite, la ley queda lista para ser votada en el pleno del próximo jueves y la semana siguiente irá al Senado para obtener el visto bueno antes de que empiece la campaña electoral del 28 de mayo.

La norma, que alberga como punto estrella la limitación de los precios del alquiler en aquellos lugares que se declaren como zonas con mercado tensionado, ha recibido duras críticas por parte de la oposición y por parte de dos importantes socios como PNV y PDeCat. La diputada del PP Ana María Zurita, que ha sido muy crítica con la "mediocre" tramitación "exprés" de la ley, ha advertido que su partido impulsará acciones para modificar o tumbar la norma (se contempla desde un recurso ante el Tribunal Constitucional a una derogación cuando llegue a la Moncloa). "Nos parece algo vergonzoso, es una ley mediática y populista. Tiene un mediocre contenido", ha señalado.

Zurita ha advertido que la ley va a "tener efectos indeseados, como la ley del 'sí es sí'" porque está "más que demostrado que si se topa el alquiler, muchos propietarios retiran sus viviendas de alquiler". "No hace falta una ley de vivienda, sino construir vivienda", ha añadido.

Íñigo Barandiaran (PNV) ha sido muy crítico con la invasión competencial que tiene esta ley, ya que la materia habitacional está en manos de las autonomías. "Esta ley es innecesaria porque las políticas públicas de vivienda son de las autonomías. Llevamos 45 años sin ley de vivienda porque el Estado no tiene título ni ha tenido necesidad de intervenir", ha opinado. Ferran Bel (PDeCat) ha ido en la misma línea y ha afirmado que es una ley que invade las competencias autonómicas porque la propia norma especifica aspectos centrales de las políticas públicas de vivienda: en este sentido, ha recordado que, aunque está en contra del tope de los alquileres, sí está a favor que pueda ser el Parlament quien valide esa legislación (el TC tumbó una ley en ese sentido de la cámara catalana). Ana Oramas (Coalición Canaria) ha asegurado que esta ley "no va a resolver los problemas de la vivienda porque la problemática de la vivienda es distintas en cada autonomía".

Juan Ignacio López-Bas (Ciudadanos) ha reprochado que el Gobierno no haya contactado con su partido y ha considerado que la tramitación es una "burla" ya que se van a despachar tres trámites parlamentarios (ponencia, comisión y pleno) en menos de diez días. "La solución no pasa por hiperregular. No hace falta esta ley de vivienda", ha afirmado, tras advertir de que puede acabar tumbada ante el TC. Cristina Esteban (Vox) ha recordado que la "evidencia empírica" ha dicho que las contenciones de rentas han provocado "que se estrangule más el marcado del alquiler y no ha mejorado la accesibilidad".