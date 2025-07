El líder del PSOE en Badajoz se suma a la lista de políticos que falsean sus estudios: no es ingeniero químico

Un nuevo escándalo sobre la falsificación de títulos académicos ha vuelto a azotar a la clase política, en esta ocasión al secretario general del PSOE de la provincia de Badajoz desde marzo de 2025, y alcalde de Valverde de Leganés desde 2019, Manuel Borrego.

La información, confirmada por el digital 'Vozpópuli', revela que el socialista pacense no habría acabado sus estudios en Ingeniería Química en la Universidad de Extremadura, tal y como el propio Borrego confirma en su currículum. No obstante, la realidad es que, a día de hoy, le quedarían 12 créditos para obtener el título oficial.

De hecho, en su perfil de diputado provincial de la Diputación de Badajoz -cargo que ocupó entre 2011 y 2019-, el socialista mantiene actualmente que es Ingeniero Químico de profesión, algo que, sin el título universitario, no puede asegurarse.

Ficha de diputado provincial en la Diputación de Badajoz de Manuel Borrego. Diputación de Badajoz.

Además, cuando Borrego se presentó a ocupar la Secretaría General del PSOE de la provincia de Badajoz, diferentes informaciones se hicieron eco de un supuesto máster en prevención de riesgos laborales, una formación académica a la que, de no poseer un título de grado, no podría haber accedido. Sin embargo, su existencia no ha podido ser verificada y actualmente ningún medio de comunicación local ha recogido tal información.

No obstante, diferentes informaciones recogen que Borrego tiene "formación en el Grado de Economía por la UNED". Una expresión y un juego del lenguaje que podría indicar que comenzó sus estudios pero que no estarían finalizados, especialmente tras la dimisión de la vicesecretaria general del Partido Popular, Noelia Núñez, hace unas semanas por esta misma cuestión con tres formaciones universitarias.

Manuel Borrego: una vida ligada al PSOE desde su juventud

Manuel Borrego Rodrígiez (44 años) comenzó su carrera política en 2003. En el año 2004 se afilió al PSOE y a las Juventudes Socialistas, donde desempeñó responsabilidades orgánicas en ambas formaciones a nivel local, provincial, regional y federal.

Entre ellas, destacan la Secretaría General de Juventudes Socialistas de la Agrupación de Valverde de Leganés entre 2004 y 2011; que formó parte de la Ejecutiva Regional de Juventudes Socialistas de Extremadura como presidente de la Mesa del Comité entre 2009 y 2011; o que desde 2016 es secretario general de la Agrupación Local del PSOE de Valverde de Leganés, localidad de la que es alcalde desde 2019.

Entre otros cargos relevantes, fue diputado provincial en la Diputación de Badajoz durante ocho años (2011-2019) y entre marzo de 2024 y enero de 2025 ocupó la Secretaría de Organización del PSOE de Extremadura. Desde marzo de 2025 ocupa la Secretaría General del PSOE pacense, cargo para el que obtuvo el 94,5% de los votos.