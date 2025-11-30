Limpieza en Soto del Real: Ábalos y Koldo, con cubo y fregona

El cubo y la fregona. Y dejar relucientes sus respectivas celdas, incluida la ducha y el inodoro. Al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García, les toca, como a los demás reclusos de Soto del Real, la limpieza de los habitáculos que se les han asignado en el módulo de respeto, el número 13, en el que también estuvo Santos Cerdán.

Nada ver con el largo periplo en automóvil por toda España con el que consiguieron aupar al liderazgo del PSOE a Pedro Sánchez. En medios penitenciarios consultados por LA RAZÓN no se descarta que, pasados los primeros días, los dos reclusos no permanezcan en el mismo módulo, dado su distinto perfil humano. Ábalos sería mantenido en el 13 y Koldo pasaría a otro. De hecho, la primera noche, en la que pudieron dormir en la misma celda en el módulo de ingresos, lo hicieron en celdas contiguas, al parecer por decisión propia. Pero todo está por ver, porque en el citado módulo hay también celdas dobles y ambos podrían optar por compartir una de ellas.

Por lo demás, ambos estarán sometidos al régimen normal del centro penitenciario y, de acuerdo con el educador, podrán integrarse en algunas de las actividades de la prisión, como las culturales o deportivas, los concursos o dedicarse al estudio.

Dispondrán para sus gastos en el economato de 100 euros semanales, con los que podrán adquirir productos de limpieza personal, refrescos (nada de alcohol), latas de conserva, bolsas de patatas y otros aperitivos, dulces, etcétera. Incluida una radio. Por lo que respecta al televisor, de hasta 24 pulgadas, lo tienen que comprar en el exterior, previa autorización.

La jornada se inicia a las 7:30 de la mañana, cuando se hace el recuento de presos. Una hora más tarde, el desayuno y actividades hasta la una del mediodía, momento en el que se empieza a servir la comida, que se prepara en el mismo centro por reclusos especializados. Entre las dos y las 16:30, descansan en sus celdas y vuelven a las zonas comunes hasta las siete de la tarde, cuando se empieza a servir la cena. A partir de las 20:00-20:30, los reclusos regresan a los habitáculos y se cierran las puertas para dormir.

Durante la primera semana existe una flexibilidad para que acudan los familiares con la sola identificación previa –el primer día Ábalos recibió la visita de su novia, que le llevó un paquete con ropa, y de uno de sus hijos– y después dichas visitas están reguladas por el régimen general del centro. Los domingos, si lo desean, disponen de la posibilidad de asistir a oficios religiosos –se celebra una misa–, derecho del que disponen los reclusos de otras confesiones atendidos por los clérigos respectivos.

Ambos ingresaron en prisión a bordo del furgón de la Guardia Civil sobre las 18:10 horas del jueves y acto seguido fueron trasladados directamente al módulo de ingresos, destinado a presos en situación prisión preventiva, como es el caso de ambos. A Koldo, según las citadas fuentes, se le veía más entero que a Ábalos, como si el primero tuviera asumido este tipo de situaciones.

No está previsto que se les someta a un examen psicológico salvo que se observara alguna circunstancia que así lo aconsejara. Tampoco, que se les ponga un preso de acompañamiento porque, en principio, no se aprecia esta necesidad, reservada para los reclusos con tendencias suicidas, según las mismas fuentes.

Como ya apuntó este periódico, la condición de diputado de Ábalos crea una situación singular dentro de la cárcel, ya que, por ejemplo, si otro recluso le insulta podría estar cometiendo un delito, algo que ya están considerando tanto la dirección como los funcionarios del centro. En ese caso, se debería dar cuenta a la autoridad judicial y adoptarse medidas disciplinarias.

Ábalos y Koldo García se encuentran por ahora en el módulo 13 del centro, en el que hay 72 celdas . Es el mismo en el que estuvo Santos Cerdán. Sobre quien las fuentes consultadas señalan que dirigió un club de lectura destinado a los otros presos. Durante su permanencia en prisión no dio ningún problema y se adoptó perfectamente a la vida carcelaria. La prisión no dispone de calefacción. «Tienen que arroparse con la manta», agregan esas mismas fuentes, aunque pueden adquirir con autorización un calefactor individual.