El PP lleva al Congreso el freno a una selección catalana

El Partido Popular quiere evitar que los cesiones de Pedro Sánchez a los independentistas por la "compra" de la investidura de Salvador Illa afecte también al deporte.

La vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, Noelia Núñez, ha anunciado este domingo que el Grupo Popular ha registrado una proposición de ley para modificar y restablecer las competencias estatales en materia deportiva y evitar el reconocimiento de las selecciones catalanas para su proyección internacional, tal como se plantea en el preacuerdo de PSC y ERC.

Núñez ha estado en Navia (Asturias) y acompañada del presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, donde Núñez ha hecho el anuncio de esta iniciativa, que principalmente consistirá en una modificación de la Ley del Deporte aprobada en la legislatura pasada. "Desde el PP defendemos que la representación deportiva afecta a la imagen internacional de España, y es por eso que la competencia tiene que ser del Estado. No puede ser que (...) haya un reconocimiento y una promoción de las elecciones catalanas, porque eso rompe la imagen exterior de nuestro país", ha aseverado la diputada de los populares en declaraciones a los medios.

Ha apuntado que ese reconocimiento de las selecciones catalanas que pretende ERC rompe el "enfoque global que requiere el deporte", por lo que es necesario que estos asuntos se trabajen desde un punto de vista suprautonómico y no desde el "rupturismo absoluto".

Además, Núñez ha recordado que el artículo 149 de la Constitución Española establece que las competencias para las relaciones internacionales son estatales.

"El PP busca restablecer las competencias estatales en materia deportiva, por respeto a nuestro país, al interés general, pero también por respeto a los deportistas españoles", ha aseverado la madrileña, para terminar reprochando que dicho reconocimiento supone una "nueva cesión" del PSOE a ERC para "comprar" el sillón de Salvador Illa en la Generalitat de Cataluña.

En concreto la proposición de Ley insta a modificar la Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte en los siguientes términos: Primero, suprimir el apartado 2 del artículo 48. Y, segundo, modificar el artículo 49 en los siguientes términos: 1) "Para la participación en actividades o competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal e internacional será preciso estar en posesión de una licencia expedida por la correspondiente federación deportiva española, que garantizará la uniformidad de contenido y condiciones económicas por modalidad, estamento y categoría, siendo competencia de la asamblea general la fijación de su cuantía".

También apuesta por modificar la disposición adicional undécima en los siguientes términos: "Las federaciones deportivas españolas y autonómicas deberán adaptarse a lo dispuesto en el artículo 48 en el plazo máximo de dos años desde su entrada en vigor".

Después del preacuerdo entre PSC y ERC que se llevará por delante la "caja común", los populares insisten en hacer un llamamiento a los socialistas críticos con el preacuerdo y, la vicesecretaria de los populares ha trasladado también a los barones socialistas, entre ellos Adrián Barbón, que no vale rechazar ante los medios el acuerdo del PSOE con ERC, sino que es necesario que "pasen a la acción" y "alcen la voz para defender a los españoles que confiaron en ellos y no a las siglas de su partido". Por ello, les ha instado a que si la modificación de la Ley Orgánica de financiación de las comunidades llega al Congreso "voten en contra y no refrenden con sus votos la ruptura de la igualdad y la solidaridad". "El PSOE, con Sánchez a la cabeza, continúa con su huida hacia adelante y es el único que no se ha dado cuenta de que la legislatura está totalmente acabada", ha apuntado.

Núñez considera que un "Gobierno inútil, incapaz de legislar, gestionar o solucionar los problemas de los ciudadanos no puede continuar alargando y comprando tiempo a cambio de cesiones de forma permanente", dijo.

Asimismo, ha insistido en que el PP seguirá "trabajando por la unidad de España y denunciando las cesiones del Ejecutivo de Sánchez y los "escándalos" que salpican al Gobierno", ha apuntado.