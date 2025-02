Marga Prohens: «Vox rompió por una estrategia nacional, pero debemos ser capaces de pactar»

Marga Prohens llegará al ecuador de su legislatura en tres meses y asegura que casi el 80 por ciento de su programa está a punto de cumplirse. Durante la conversación admite sus dificultades para gobernar en minoría después de que Vox se saliera de los gobiernos autonómicos del PP en julio y una vez los de Abascal rechazaran tramitar sus presupuestos en diciembre. Aun así, descarta que esto pueda desembocar en un adelanto electoral: «Mientras que pueda seguir trabajando por el bien de los ciudadanos no habrá elecciones». Ofrece «la mano tendida» a los de Abascal, a los que llama a colocar el interés general «por encima de sus alianzas internacionales», en relación a su cercanía a Trump. Hoy no ve espacio para que triunfe una moción de censura.

En mayo se cumplirán dos años desde que accedió al Gobierno. ¿Le dará tiempo a cumplir todo su programa?

El programa de gobierno con el que ganamos las elecciones es un contrato con los ciudadanos. La realidad es que el 80 por ciento ya se ha cumplido o está en vías de ejecutarse. Creo que lo más importante es cumplir con la palabra dada y eso es el centro de mi acción política. Siempre digo que somos un gobierno previsible. Durante estos casi dos años hemos hecho lo que estaba escrito negro sobre blanco en un programa de gobierno votado por la mayoría de los ciudadanos.

¿Cuánto está dispuesta a ceder con Vox? Lo digo porque ellos están en contra del bilingüismo o de la Ley de Memoria. No comparten la Ley de Costas o la de Conciliación, que llegará al Parlamento balear en breve. ¿Acercarse a la izquierda es una opción para no tener que ceder?

Vox rompió el pacto en julio por una estrategia nacional, pero en Baleares no los necesitábamos para gobernar. Evidentemente, un Gobierno en minoría te obliga a pactar partido a partido, pero teniendo muy claro con quién compartimos esta voluntad de cambio que votaron los ciudadanos de Baleares en 2023. Respeto a Vox, sobre todo a sus votantes, y mantengo la mano tendida para que se cumpla el cambio. Ahora bien, sin aceptar estrategias que vayan más allá de Baleares.

Entonces, ¿su única opción es insistir en el pacto con ellos?

Yo no creo en los cordones sanitarios. Vox tiene todo su derecho a defender a sus votantes y su programa de gobierno, pero tenemos que ser capaces de pactar. Lo habíamos hecho hasta julio e incluso después. En diciembre todo se rompe porque Vox impuso una estrategia desde Madrid pensando solo en sus intereses políticos, no en los de los ciudadanos.

Pero hay leyes que pueden quedarse en el cajón...

Las leyes que tenemos en la agenda las hablamos siempre primero con Vox porque creemos que ellos también quieren cambio. Si su intención es la de bloquear la acción de gobierno, yo me debo a los ciudadanos, que no quieren bloqueo. Y esto me llevará a buscar acuerdos puntuales con el resto de formaciones.

Vox ya le ha pedido que retire su ley de conciliación. ¿Buscará ahí el apoyo del PSOE?

Es una ley que habíamos hablado con ellos. Yo pido seriedad y responsabilidad y que mantengan la palabra frente a otras estrategias. No entendería que Vox no la apoyara. Es una ley que no sale del despacho de un Gobierno, sino del diálogo social entre patronal y sindicatos. Es una ley que da facilidades para la conciliación de mujeres y hombres. Habla de fiscalidad y de equiparar a los autónomos con las familias numerosas en cuanto a deducciones fiscales.

¿Percibe malestar de Vox en Baleares con lo que les ordenan hacer desde Madrid?

Soy respetuosa con la vida interna de todos los partidos. Mi obligación es seguir negociando con quien Vox disponga como interlocutor para llevar a cabo las políticas votadas por los ciudadanos.

La posibilidad de que usted adelantara elecciones ha estado encima de su mesa. Ahora, sin embargo, parece que está dispuesta a continuar. ¿Por qué?

Esto no es un proyecto personal de Marga Prohens o del Partido Popular. Esto es un proyecto de comunidad autónoma. Hay mucha gente pendiente de que cumplamos lo prometido y mejoremos sus vidas. Los alcaldes, los sectores económicos y la gente en general me piden que siga gobernando y que no renuncie a buscar la vía para sacar adelante mis compromisos.

Su partido reprocha al presidente Pedro Sánchez que siga gobernando pese a no tener presupuestos. Y eso mismo es lo que van a hacer ustedes a nivel autonómico. ¿No resulta contradictorio?

En estos momentos tenemos capacidad de gobernar, de gestionar y de sacar los proyectos adelante. Y lo estamos viendo cada semana con más o menos dificultad, con más o menos ruido. En Baleares es distinto que en el Gobierno de España, donde hay un bloqueo total desde hace meses. Es un Gobierno que no puede gobernar, ni legislar ni gestionar, que ya no puede trabajar en beneficio de los ciudadanos. Aquí tenemos la negociación de presupuestos aparcada, pero podemos legislar. Mientras pueda seguir trabajando por el bien de los ciudadanos de Baleares, lo voy a seguir haciendo.

¿Cree que los acuerdos con el PSOE en Bruselas y el pacto verde son un problema?

Es algo que no está sobre la mesa de los gobiernos autonómicos ni entra en las preocupaciones de los ciudadanos, aunque lo exija Vox. Yo quiero hablar con Vox de seguir bajando los impuestos. En menos de dos años los hemos bajado en 400 millones de euros. Fuimos la primera comunidad en bajar al 50 por ciento el impuesto de sucesiones entre tíos y sobrinos. Eliminamos por completo el impuesto de sucesiones y donaciones en los primeros diez días de gobierno. Hemos reducido la deuda pública en más de 300 millones de euros y hemos aumentado el gasto en educación, sanidad o vivienda. Todo esto son políticas del PP que Vox comparte. Creo que es necesario recordar que heredamos una comunidad abandonada y que hoy hemos revertido por completo esta situación.

¿Qué mensaje les traslada Feijóo ante la situación de inestabilidad?

Las comunidades actuamos coordinadas, evidentemente por el presidente Alberto Núñez Feijóo, que entiende que, ante esta posición nacional de Vox, todos tenemos la obligación de negociar los mejores presupuestos para nuestras comunidades porque nadie mejor que nosotros conoce los territorios. Esto no está reñido con un proyecto de una España unida, diversa, plural. En el PP creemos en la España de las autonomías. Nos encontramos plenamente apoyados por Feijóo en la construcción de esta España de las autonomías y desde ahí estamos construyendo la alternativa a Pedro Sánchez. ¿Qué pasaría si desde la España de las autonomías no pudiéramos llevar el cambio a los ciudadanos de toda España? Es por eso que desde estos territorios, cada vez que Sánchez ahoga a las familias, nosotros hacemos un esfuerzo y les bajamos los impuestos. Es en estos territorios donde cada vez que Sánchez pregona una política de vivienda irreal, tenemos una política de vivienda de incentivos, de ayuda, de protección a la propiedad privada. Cada vez que Sánchez protege a la «okupación» ilegal, somos el contrapeso. Vox se equivocaría si intentara bloquear los únicos contrapesos que puede haber en estos momentos a la política sanchista.

Cambiando de tercio, ante la nueva tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) aprobada por el Gobierno, ¿pueden aplicar ustedes rebajas fiscales para proteger a los más vulnerables?

Vamos a estudiar todas las posibilidades que tengamos a nuestro alcance para hacer de contrapeso ante la subida de impuestos. Tenemos claro que cuando Sánchez y el PSOE hablan de subir los impuestos a los poderosos, se deben de referir a los millones de personas que reciben el salario mínimo. Al final, esto es lo que han hecho estos días, aunque luego vayan dando lecciones a los demás de cómo hay que apoyar a las rentas más bajas. Todo es pura hipocresía de la izquierda.

¿Cómo miran desde Baleares las causas judiciales que rodean al Gobierno?

Es una anomalía democrática jamás vista en la historia de España, que no sería aceptable en ningún país europeo de nuestro entorno. Un fiscal general imputado, la esposa del presidente, el hermano de Sánchez y ministros envueltos en causas que se están investigando, y que tocan incluso a la presidenta del Congreso. Están pasando tantas cosas, tan rápido, que desgraciadamente nos estamos inmunizando a todo. Y esto es insostenible porque nos debilita.

Si es insostenible, ¿cómo explica que pueda resistir la legislatura? ¿Se están haciendo bien las cosas desde la oposición?

Valoro la oposición que practica mi partido de manera muy positiva. Veo una oposición que critica aquello que tiene que criticar, pero que es, sobre todo, alternativa ante un Gobierno que ya no puede gobernar. Si Sánchez tuviese vocación de servicio público, habría convocado elecciones, que es lo que se hace cuando no se puede gobernar ni legislar nada. Mientras el Gobierno está en sus líos, la oposición está en los problemas de los ciudadanos.

Estamos viendo también a otra oposición que crece en las encuestas, unida a la ola trumpista. ¿Le preocupa?

A mí me preocupa que Vox tenga claro donde está en España. Que sepa que los intereses españoles están por encima de sus alianzas internacionales. Hablo de la política de aranceles. Vox tendrá que decidir y espero que, como va a hacer mi partido, se ponga del lado del sector comercial, de la industria, de los agricultores, de los exportadores... Yo creo en el proyecto europeo como un proyecto de prosperidad. Es un proyecto de seguridad. Por ejemplo, en la invasión de Rusia ante Ucrania no se puede dudar. La UE no se puede rendir ni tampoco; ningún partido debería rendirse ante Putin.

El martes se debatirá la cuestión de confianza de Junts. ¿Feijóo tendría que buscar sus votos para una moción de censura?

En estos momentos no se dan las circunstancias porque vemos cuál fue el precio de que Junts apoyara a Pedro Sánchez. El PP nunca estará en estos chantajes. Si este es el precio a pagar, el PP decide que no todo vale y que hay unos límites para llegar a La Moncloa. Esta es la fortaleza, la integridad y los principios de Alberto Núñez Feijóo, que Pedro Sánchez no tiene. Otra cosa es que lleguemos a acuerdos con Junts en el Congreso para bajar impuestos.

Entonces, ¿usted en el debate de qué hacer con Junts está más cerca de Juanma Moreno que de Ayuso o Alejandro Fernández?

Si los acuerdos aprovechan la debilidad de Moncloa para beneficiar a los ciudadanos y para parar a Sánchez, me parecen adecuados, beneficiosos y defendibles.

Entrevista con Marga Prohens, Presidenta del Gobierno de las Islas Baleares. © Alberto R. Roldán / Diario La R Alberto R. Roldán Fotógrafos

¿Mantiene que Francina Armengol debe dimitir?

Creo que cada semana se suma un motivo por el que Armengol no es digna de ser la tercera autoridad del país. Hemos tenido el caso de las mascarillas y seguimos sin unas explicaciones ni arrepentimiento. Pero es que la semana pasada vimos a un yihadista en el Congreso. Ella es la principal responsable de haber permitido y haber favorecido que por primera vez vaya un terrorista desde la cárcel al Congreso

Sobre las «mascarillas fake», ¿tienen ya los resultados de la auditoría que impulsaron?

Estamos en ello porque la información sobre las mascarillas, a pesar de las mentiras de la presidenta del Congreso, no aparece en el traspaso de poderes. No teníamos conocimiento de que la UCO se había personado en la sede del Gobierno, de que había una investigación abierta o de que teníamos cuatro millones de euros en mascarillas caducadas. Esto solo lo sabían Armengol y el PSOE.

Baleares, Madrid y Cataluña son las comunidades que más aportan al sistema común. ¿Qué consecuencias tendría una financiación singular para Cataluña?

Somos la segunda comunidad que más aporta, por tanto, no podemos permitir que se dé una independencia financiera a Cataluña por pura aritmética parlamentaria. Si somos tres comunidades aportadoras, ¿cómo queda esto? ¿Tendremos que aportar todavía más? ¿Tiene que salir del bolsillo de los ciudadanos el regalo de Sánchez al independentismo? Me niego. Por ahí no vamos a pasar.

¿Ve la quita de la deuda como parte de la solución?

La quita de la deuda es un parche, no soluciona el problema que tenemos. No ha habido un debate sobre el sistema de financiación que queremos ni tampoco hubo un debate serio en la «conferencia fake (de presidentes)». La quita es la zanahoria para entretenernos.

¿Génova les ha ofrecido una propuesta común? Lo digo porque cada territorio tiene unas prioridades distintas.

La propuesta no tiene que venir de la dirección nacional.

Pero Feijóo les habrá sondeado para buscar el consenso, porque el Gobierno usará sus diferencias para dividirlos.

En la Conferencia de Presidentes pedí un calendario y defendí que, a partir de la propuesta del Gobierno, de que sepamos cuánto dinero más va a poner el Estado dentro del sistema de financiación, nos sentemos a hablar. Cada comunidad va a defender sus particularidades, seamos del mismo partido o de otro. Eso es lógico y sano. Por eso hay que hacerlo entre todos, dentro del Consejo de Política Fiscal. Vengo de la España que se llena. Hay una de la despoblación, con muchos problemas sí, pero también hay una España que se ve como la rica y eso es un error. Hay un crecimiento demográfico en Baleares superior a cualquier comunidad y esto conlleva más recursos públicos. Esta España que se llena no tiene un reflejo en el sistema de financiación. Nosotros recibimos al año 19 millones de turistas, una población flotante que duplica la población residente.

¿Por qué se opone a entrar en el reparto de migrantes que negocia el Gobierno con Canarias?

Somos frontera sur de Europa, al igual que Canarias, y nos están dejando solos. El Gobierno nos deja solos, y también a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Faltan en la comunidad 500 agentes. En 2016 llegaron a Baleares 22 personas de manera irregular. En 2024, casi 6.100. Se da un crecimiento exponencial que no se da en ninguna otra comunidad. No me quiero comparar con el archipiélago hermano, pero cuando yo hablo del crecimiento exponencial que ha tenido la inmigración irregular en los últimos ocho años y el que puede tener, evidentemente estoy muy preocupada por la situación. Exijo a Sánchez el control de fronteras y que no alimente el efecto llamada. Dentro de mis competencias voy a activar todo lo que pare el efecto llamada.

¿Qué se puede hacer contra la oferta turística ilegal?

Se está generando ocupación de calidad, pero es verdad que el turismo, sobre todo en los en los últimos tiempos, se ha incrementado de tal manera que están tensionando los recursos y los destinos. No es algo generalizado, es algo puntual en momentos determinados del año, pero es verdad que todo esté crecimiento económico no se está traduciendo en un crecimiento en muchas ocasiones del bienestar de los ciudadanos, en un aumento, por ejemplo, del PIB per cápita en un aumento de la capacidad adquisitiva o de la. Renta de nuestros ciudadanos. Armengol creó en ocho años 115.000 plazas turísticas y 90.000 de alquiler turístico. En su etapa creció el intrusismo y la parálisis en la inversión en infraestructuras. Fueron ocho años de parálisis total y absoluta en la inversión en infraestructuras, mientras no solo crecía el número de turistas, sino el de residentes. La tormenta perfecta. Cuando llegamos al Gobierno, tenemos claro que hay que tomar medidas. Ahora somos de nuevo pioneros al inventar el turismo sostenible, el turismo responsable. Tenemos un diagnóstico muy claro sobre la situación, que presentaremos esta semana, y que marca un nuevo plan de acción.