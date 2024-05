Marlaska planea recurrir la sentencia que anula las medallas pensionadas de la Policía de 2022

La Audiencia Nacional anuló este lunes la concesión en 2022 por parte del Ministerio del Interior de las medallas de plata a siete mandos de la Policía Nacional ya jubilados, así como 49 cruces rojas a agentes en activo, todas ellas con una gratificación económica vitalicia. Una decisión que llega después de que este mismo órgano judicial ya tumbara la concesión un año antes. Un varapalo al Ejecutivo de Sánchez que no tardaba en responder, a través del titular de esta cartera, Fernando Grande-Marlaska.

Así, en su línea habitual, el ministro del Interior ha asegurado que, si bien revisará el fallo de la Audiencia nacional, considera que la concesión de esas medallas estaba "razonablemente motivada", por lo que no descarta recurrir la sentencia que anulaba las medallas pensionadas a cuatro exjefe superiores, un excomisario general, un exjefe de la Unidad de Asuntos Internos y un antiguo responsable de Extranjería en Madrid.

Hay que señalar que en este arduo camino han tenido mucho que ver las demandas presentadas por los diferentes sindicatos policiales (CEP, JUPOL, UPF y SUP), que no dudaban en mostrar su satisfacción por la decisión del Alto Tribunal. Pues bien, este jueves Grande-Marlaska, que acudía a unas jornadas coorganizadas por la Comisión Europea y el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), retaba una vez más a los agentes, al dejar claro que no aceptaba la sentencia de buen grado y estudiaba recurrirla.

Marlaska ya recurrió la equiparación salarial

Y es que este proceder forma parte del modus operandi del titular de Interior. Basta con recordar que que el Ejecutivo también recurrió la sentencia de la Audiencia Nacional, que le obligaba a renegociar con sindicatos y asociaciones profesionales el cumplimiento del acuerdo de equiparación salarial firmado en 2018. La sorpresa de los sindicatos y asociaciones que conforman la Plataforma por una Jubilación Digna y la Plena Equiparación Salarial al conocer esta información fue mayúscula y una total "decepción".

En julio de 2023, la Audiencia Nacional ordenaba al ministerio que dirige Grande-Marlaska que iniciara una renegociación para el cumplimiento de las cláusulas tercera y octava del acuerdo de equiparación salarial. En concreto, hacía referencia a la dotación de presupuesto para incentivar la creación de puestos de trabajo para personal en segunda actividad y reserva, así como tramitar una ley de igualdad retributiva que acabe con las desigualdades salariales entre cuerpos policiales.

Anulación de las medallas a mandos policiales

En el caso de la sentencia que anula las medallas pensionadas a los siete mandos policiales jubilados, el Alto Tribunal entiende que la ley del año 1964 que regula las condecoraciones "delimita la concesión de la medalla de plata a supuestos tasados e individualizados". De este modo, establece que, en base a la trayectoria profesional de los mandos, "solo procedería la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco". La diferencia entre esta condecoración y la medalla de plata es que esta última conlleva un incremento del 15% en el sueldo. Mientras, las cruces rojas el aumento salarial vitalicio es del 10%.

Asimismo, el fallo determina que se ha vulnerado el artículo 28 de la Constitución al "prescindir totalmente del procedimiento establecido al obviar la intervención de las organizaciones sindicales con el trámite de audiencia que la propia demanda les ha reconocido". En definitiva, la magistrada da la razón a los sindicatos al considerar probado que a los sindicatos no les entregaron los expedientes por escrito, es más sólo se les informó de manera verbal en una reunión que apenas duró media hora.