Mayor Oreja asegura que Conde Pumpido está "al servicio del proceso" de ruptura de la nación

Un abarrotado auditorio de Mutua Madrileña ha acogido este miércoles el foro organizado por NEOS que, bajo el título, "el camino suicida hacia la autodeterminación" ha reunido a Jaime Mayor Oreja -exministro y presidente de Neos-,José Cuenca -embajador de España-, Rosa Díez -cofundadora de UPyD y Basta Ya-, Alejandro Fernández -presidente del PP catalán-, Ignacio Garriga -secretario general de Vox y diputado catalán- y Fernando Savater quienes, moderados por Javier Martínez-Fresneda, han alertado de los siguientes pasos que se van a dar en España y que van camino de la autodeterminación.

Jaime Mayor Oreja ha llamado a ofrecer una alternativa a la ruptura, a la autodeterminación, al proyecto de ETA, en vez de esperar que este proceso caiga como "fruta madura". "No debemos dejar de actuar".

Explicó que, una de las razones de la situación crítica que vive España está "en la maldad del proceso que nos gobierna y de sus impulsores" y reconoció que la falta de comprensión y diagnóstico de lo que se estaba gestando es lo que ha facilitado lo que ocurre. "Cuando no se diagnostica se sustituye por la incredulidad y la sorpresa". Advirtió de que no se ha querido saber que ETA es más que una organización terrorista, que el populismo es "más que un Frankenstein" y recordó las palabras de la nieta de la Pasionaria que aseguró, en una entrevista, que el Gobierno -de Sánchez- le recordaba al del frente popular. "Hemos vivido el arranque de este proceso que ha sido la solución de los presos de ETA y la de los que participaron del procés dando un golpe de mando contra España".

Pasos para la autodeterminación

El que fuera ministro del Interior destacó la importancia de "seguir dando la batalla" en estas cuestiones y ensalzó la resistencia de Rosa Díez por hacer un "maravilloso alegato", ayer, en el Parlamento Europeo, de lo que significa la Constitución y el Estado de derecho.

"El Frente Popular tiene ya el siguiente paso: la autodeterminación que, como un derecho de secesión, no tendrá cabida". Mayor Oreja considera que, para afrontarlo, el Frente Popular no tendrá "ni límites morales, ni jurídicos, ni legales; solo la permanencia en el poder" por lo que advirtió de que vamos a vivir "puntos intermedios en la dirección del derecho de autodeterminación que les permita decir que el camino a la independencia sigue vivo" y otros dirán que avanzan en una Constitución a los niveles de democracia de participación popular.

"Si las urnas le da a ETA la mayoría en el País Vasco se abre una etapa distinta en España"

Mayor Oreja aseguró que el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, "está al servicio de este proceso y no tendrá complejo de pasar a la historia pisoteando la nación porque, de tanto aproximarse las togas al polvo del camino terminan acabando con la dignidad de todos los españoles".

El presidente de NEOS reflexiona sobre la "nueva etapa" que estamos viviendo presidida por dos caras de una misma moneda: "Totalitarismo y balcanización -un proceso donde el Estado es inútil y solo podrán avanzar en la balcanización si frenan la independencia del Poder Constitucional y, también, si persiguen a los discrepantes que serán objeto de esa persecución".

Frente popular

"El ritmo y el alcance de esta autodeterminación dependerá de si el nacionalismo tradicional del PNV será sustituido por ETA". Mayor Oreja se mostró convencido de que, en las próximas elecciones en el País Vasco Sánchez se decantará por el frente popular y no por los nacionalistas vascos. Y es que, "se olvidan de la naturaleza del frente", apuntó. "ETA es el capitán general de la ruptura y exigirá en un momento determinado tener el poder que otros tienen". Si la suma de Sumar, ETA y los socialistas alcanzan la mayoría, "antes o después, gobernarán el País Vasco" desplazando a los nacionalistas vascos, reiteró. "ETA no tiene prisas pero no desaprovechará esa ocasión si le dan la mayoría y se abre una etapa distinta en España", advirtió.

Sánchez, ETA y ERC "son los que están en el puente de mando" con un Junts que, dijo, "ha abrazado el extremismo, mientras determina todos los procesos".

Además, avisó de que el Frente Popular, "es retorcido y habrá muchas contradicciones imposibles" por lo que llamó a alejarnos de que sucederá lo que más conviene instando así a trabajar sobre el escenario más desfavorable.

"No son los territorios"

El filósofo Fernando Savater indicó a no aceptar la tesis que se extiende de que en España hay "un conflicto territorial" y apostó por quitar a la gente esa idea. "España no hay ningún conflicto territorial" porque, alertó de que, son los territorios sino unos ciudadanos los que quieren "mutilar" los derechos de los que conviven con otros, los que crean el conflicto y lo convierten en una fuente de poder para ellos. "España es igual de plural que otros países".

"La autodeterminación es la intención de unos por quedarse con el país de todos". Savater apostó por no aceptar los planteamientos que nos presentan y subrayó que todos somos "ciudadanos iguales, libres" donde lo que hace falta es autodeterminarse con el resto no contra el resto de españoles. "Quien ataca a las instituciones ataca a los españoles" y recordó que quienes defienden a la ciudadanía son los que defienden las leyes y las instituciones, sean de la ideología que sea.

¿Cómo hemos llegado a esto? Rosa Díez aseguró que "degenerando" y "mirando para otra parte, eligiendo lo más sencillo y más cómodo" donde la experiencia demuestra que no se puede hacer así. Sobre al nueva cesión del PSOE con Junts en materia de terrorismo, Díez recordó las palabras del ministro Félix Bolaños quien dijo solo se trata del terrorismo que "no atente contra los derechos humanos" lo que tildó de "muy grave". "Que te quitan la vida, te ponen una bomba, te quitan la libertad, que te quemen los contenedores en la calle... Es un grado de sinvergonzonería para confundir", avisó. "Se han desnudado ante Europa".

Savater llamó a "no callarse" como antiguamente se hacía en el País Vasco y recordó cómo, ETA, siempre mataba a alguien antes del Festival de San Sebastián o en vísperas de elecciones como una forma de decir "aquí mando yo" y nadie lo mencionaba. "Los ciudadanos tenemos que dejar de disimular y decir las cosas como las pensamos", apuntó.

PP y Vox

En la mesa política, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga consideró que conseguirán darle la vuelta a la situación y esto implicará el compromiso de todos, especialmente de los que viven en Cataluña y se mostró convencido de que podrán "recuperarla, frenando la deriva a la que nos ha conducido el separatismo". Garriga cargó contra el "dramático estatuto" que fue la puerta de entrada de lo que estaba por venir. "González o Guerra aceptaron que el PSOE llevara el derecho que tenía Cataluña a aspirar a la autodeterminación. Hay que dejar de señalarlo como un partido constitucionalista y señalarlo como un partido separatista más", apuntó al tiempo que instó por "desenmascararlos". "No hay capacidad de pactos con el PSOE, ni diálogo ni relación con los separatistas que quieren dar un golpe de Estado y quebrar el sistema jurídico. Basta ya de blanquear a los separatistas", dijo el secretario general de Vox en reprimenda al PP, sin citarlo directamente.

Alejandro Fernández, líder del PP catalán puso en valor a los políticos que avisan del Diluvio antes. Recordó el Pacto del Tinell o las veces que llamaron a Mayor Oreja "paranoico" por anticiparse a lo que estaba por venir; pero "tenía razón".

También Fernández avisó de lo que estaba por venir cuyo último punto, apuntó en su día, será la autodeterminación. "Mi tesis es que el Diluvio se acerca, que estamos cerca de construir el arca siempre y cuando sepamos hacer el diagnóstico" y advirtió de que todos los socios "están en el proceso de destrucción" de la nación. Pidió "no caer en las trampas de la izquierda" donde fueron capaces de convencer a la sociedad que el problema de la sociedad es el machismo, la homofobia y el racismo siendo Barcelona y Madrid donde se organiza el Orgullo. "El problema de España no es ese, sino el Frente Popular que pretende enmendar la España del 78 y decirles a los españoles la verdad" y volver a los grandes consensos. Pidió Fernández hacer algo "inédito" en Cataluña: "Cumplir la ley". También llamó a apoyar de verdad a los constitucionalistas en Cataluña y en vez de buscar a otro Pujol. "Hagan pedagogía en favor de apoyar a los constitucionalistas en Cataluña" y a cambio prometió que "no nos vamos a rendir, nunca".

Sobre si elegirán la vía de Escocia o Quebec para el referéndum y la autodeterminación, Díaz apostó por la primera que considera es "más fácil" y Mayor Oreja por la segunda.

Fue el embajador José Cuenca quien indicó que o bien el presidente de Cataluña, Pere Aragonés "no se sabe el tema de Quebec o sus asesores le han mentido y recordó que esa pretendida solución no viene en la Constitución y nunca será aplicable en Cataluña y se hizo para acabar con él. "Los del lazo amarillo ocultan que las normas canadienses permiten la separación de un territorio, pero en España chocaría con la Constitución". "Esa es la diferencia sustancial", defendió.

Recordó que las dos consultas realizadas en Quebec obedece al acuerdo constitucional de los padres de la misma y no a un derecho de autodeterminación. Cuenca también recordó las palabras de Conde Pumpido cuando hablaba de que un referéndum de autodeterminación no tenía cabida en Cataluña. "Es bueno recordarlo por si acaso", y espera y sigue esperando que afirme "que ni en Cataluña ni en ninguna otra comunidad podrá celebrarse ningún referéndum, pactado o sin pactar, consultivo o no", porque también violentaría el orden constitucional.

Mensaje de Vidal Quadras

Para finalizar, Alejo Vidal Quadras, ha participado mediante un vídeo en el acto, ya que, en sus propias palabras, por el ataque terrorista no ha podido estar presente en el acto de manera presencial. Agradeció los mensajes de amistad, afecto y apoyo que ha recibido desde que tuvo lugar el atentado contra él. "Todo lo que me habéis dicho en estos mensajes son fruto de vuestra generosidad pero agradezco desde el fondo de mi corazón". "España atraviesa un momento muy difícil de su historia donde la asistencia de la nación está en peligro" por ello, indicó que el trabajo de Neos y tantas entidades civiles en defensa de la democracia, la libertad y el imperio de la ley es tan esencial. "Os animo a seguir con este magnífico trabajo y espero que no pase mucho tiempo hasta que pueda incorporarme a vuestra tarea".