La mayoría de votantes del PSOE y PP avala pactos entre ambos partidos

Quedan doce días para que comience la campaña electoral y los partidos políticos han puesto ya en marcha toda su maquinaria. Algunos también comienzan a hacer sus cábalas para la gobernabilidad y se disparan las conjeturas de los posibles «pactómetros». Aunque los grandes partidos se presentan dispuestos a lograr mayorías absolutas que no les hagan necesitar coaliciones de gobierno, las matemáticas son las que mandan en el día después de la contienda electoral.

Según se desprende de la encuesta de NC Report para LA RAZÓN, la mayoría de los votantes de PP y PSOE avala los pactos entre ambos partidos para así dejar fuera de la gobernabilidad o de las exigencias que traigan consigo a Vox y a Unidas Podemos. Un 54,4% es partidario de estos acuerdos frente a un 32,4% que los descarta. En este caso los porcentajes del «sí» y el «no» en ambos votantes son similares. De manera que los del PSOE apuestan por el «sí» en un 57,1% y los del PP en un 51,5%. Por contra, al 31,4% de votantes socialistas no les gusta este tipo de pactos, un 33,3% en el caso de los votantes del PP.

Además, en su mayoría los encuestados opinan que el dictado de las urnas en las elecciones autonómicas y generales debería respetarse. Es decir; que gobierne la lista más votada y no se impongan los pactos de despacho del día después. Este es el sentir del 61,2%, frente a un 23,7% que apuesta por la suma de coaliciones postelectorales. Los mayores de 55 años son los más partidarios de que gobierne la lista más votada. Los votantes de PP y Vox son los que más apoyan esta idea, frente al electorado del PSOE y Podemos.

Se dice que en los comicios municipales siempre se vota más al candidato que al partido por eso de la «política de proximidad» –es sobre todo en las capitales de provincia donde el candidato y la marca se igualan– y que las elecciones autonómicas son más un «combate» con la vista puesta a nivel nacional.

La psicología social destaca que las campañas electorales ya no son determinantes para la mayoría de los ciudadanos e, incluso, pueden llegar a provocar el efecto contrario y ser «contraproducentes», aumentando así la desconfianza al ver que los partidos políticos se convierten en «magos» o «curanderos» de todo lo que no han hecho a lo largo de la Legislatura que termina. Porque, muchos se preguntan que, si tenían ya la solución, por qué no la aplicaron entonces.

Esta radiografía queda patente, en esta encuesta, en la que el 74,6% de los españoles asegura que ya tiene decidido el sentido de su voto en las elecciones municipales, frente a un 17% que «no». Quienes lo tienen más claro son los mayores de 55 años y los más dubitativos están en las edades comprendidas entre los 35 y 54 años. En cuanto a partidos, el votante del PP lo tiene decidido ya en un 90%. Le siguen el votante de Unidad Podemos, que lo tiene claro en un 83,9%, los del PSOE en un 74% y los de Vox en un 66,7%.

Ocurre lo mismo en la decisión del voto para los comicios autonómicos. En esta campaña el PP busca recuperar territorios como la Comunidad Valencia, Aragón y mayorías en Madrid y Murcia para poder gobernar en solitario o desbancar al PSOE en sus bastiones. Del otro lado, los socialistas quieren doblegar el pulso en Madrid, repetir en la Comunidad Valencia y Baleares y conservar feudos como Extremadura, Asturias y Castilla La Mancha, donde los barones han intentado desligarse de la presencia de Sánchez.

En este contexto, los encuestados afirman con más rotundidad aún que tienen ya decidido el sentido de su voto: un 80,2% frente a los que no lo han decidido, que son un 12,4%. De nuevo, los mayores de 55 años son los que tienen desde un principio decidida su elección en un 86%. En los comicios autonómicos los votantes del PP ya saben a quién votarán en un 93,9%, seguidos del PSOE, con un 85,7 por ciento. El votante de Unidas Podemos lo tiene decidido en un 83,9% y el de Vox no duda en un 77,8%.

[[H2:El votante del PP, el más «fiel»]]

En cuanto a la fidelidad, según la encuesta, el 74,2% volverá a emitir su voto de la misma manera que en la autonómicas y municipales de hace cuatro años –dos en el caso de la Comunidad de Madrid– frente a un 10,7% que lo modificará y un 15,1% que aún no lo sabe. Son los que optan por el Partido Popular los que tienen el voto más fiel en un 94,2%, seguido del de Unidas Podemos con un 80,6% y Vox con un 77,8%. El votante del PSOE repite en un 77,1%.

Se dice que los resultados de las elecciones autonómicas ofrecen una «radiografía» de los designios que tomará el partido a nivel nacional y las posibilidades de estar en La Moncloa. Los que pierden o salen tocados de la contienda suelen decir que «no tiene nada que ver» y los ganadores recuerdan que siempre hay un «Ohio español» desde donde se divisa el próximo horizonte electoral. Andalucía suele ser uno de ellos y, como en esta ocasión no está en juego, se pone el foco en otros territorios que podrán hacer decantar el pulso de los líderes, como Aragón, Valencia o Madrid. Sin embargo, la demoscopia está dividida en este asunto y en un 43,4% cree que el resultado del 28-M sí será sintomático de lo que ocurra en las generales de diciembre frente a un 45,1% que cree que no se puede valorar como una fotografía a futuro. Un 11,5% no lo tiene claro. Los que creen con más fuerza que unos resultados municipales y autonómicos no son extrapolables son los de edades comprendidas entre los 35-54 años. Los más mayores sí que ven en un 54,3% que puede tener el «efecto espejo». Los que sí que aprecian una equiparación son, sobre todo, los votantes de Vox en un 66,7%. El PP, con un 45,5%, y el votante del PSOE, con un 42,9%, valoran que es así, y los de Unidas Podemos que estiman que también es así son un 38,7%. Los votantes del PSOE y PP están divididos en esto y consideran que no es un reflejo de lo que está por venir en un 54,3% y 51,5%, respectivamente.

La influencia de los problemas

La economía es uno de los temas que más repiten los líderes en sus discursos. Y es que la subida de la cesta de la compra, el no llegar a fin de mes, el encarecimiento de la energía y los carburantes, de los impuestos, los alquileres, las hipotecas o la inflación está afectando en el día a día de la vida de los españoles y, las medias que se han ido acometiendo no siempre llegan a tiempo o son insuficientes. Por ello, el 47,7% cree que será «lo que más va a determinar» la campaña y el sentido del voto de los electores, frente al 41,3% que cree que no será así. El votante de Vox considera que es lo que decidirá los comicios en un 77,8% y en Unidas Podemos, por el contrario, consideran que esto no será así en un 61,3%. Los votantes de PSOE y PP lo valoran de una manera similar, aunque más los del centro derecha. Los que votan a los populares lo ven determinante en un 54,5% frente al votante del PSOE (51,4 por ciento)

Los efectos de la Ley del «sólo sí es sí» –que ha rebajado la pena de cientos de agresores sexuales y pederastas, además de haber puesto en libertad a una decena de ellos– estará muy presente en la campaña. La disputa del Gobierno, dividido, donde Pedro Sánchez pedía «perdón» por las consecuencias de la norma e Irene Montero, impulsora de la misma, tildó de «machistas» a los jueces al tiempo que los acusó de no saber aplicar su ley, hizo que la reforma de la misma se alargara en el tiempo, a pesar de que el PP hubiera ofrecido sus votos para ello. Pero el daño ya es irreversible y, a pesar de la modificación legislativa, seguirá el goteo de rebajas a agresores sexuales ya que solo tendrá efecto sobre delitos cometidos a partir del pasado 20 de abril, cuando entró en vigor. ¿Y todo esto va a influir en la votación? De nuevo hay división de opiniones. Un 45,1% de los encuestados cree que «sí», y un 41,4% que «no». Los de 35 a 54 años son los más convencidos están de que influirá en el voto. Preguntados los votantes del PP (78,8%) y Vox (88,9%), son los más convencidos de que afectará de una manera más decisiva frente a los del PSOE (54%) y UP (58%), que lo ven así.

Casi al final de la precampaña el presidente del Gobierno se lanzó al anuncio de lo que Feijóo denominó como «el milagro de los panes y los pisos». Hasta tres promesas hizo en materia de vivienda y sin prestar atención a los okupas, con ley mediante a la que el Congreso ha dado luz verde. Según se refleja en la encuesta, los españoles creen en un 50,4 por ciento que el problema de la vivienda influirá en las urnas «mucho o bastante», frente al 41,8% que cree que lo hará «poco o nada». En este caso, los votantes de todos los partidos se manifiestan divididos a la par en cuanto a la importancia que tendrá en los comicios.

Supera a Sánchez. El 40,7% del electorado confía en Feijóo

¿En quién confía más el electorado en estos momentos, en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o en el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo? Según se desprende de la encuesta de NC Report, el 40,7% de los votantes otorga una mayor confianza el líder del PP, frente al 37,4% que se decantan por el jefe del Ejecutivo. Otro 21,9 por ciento no se decanta por ninguno de los dos políticos.

Los mayores de 55 años prefieren a Núñez Feijóo, una tendencia de edad que también se repite entre los que se decantan por Sánchez. En este caso, son los más jóvenes los que más dudan entre ambos. El votante del PP, como es lógico, apuesta por la credibilidad que le genera su líder en un 90%, seguido del 6% de votantes de Vox que muestran su confianza en Feijóo, un porcentaje que se reduce al 14% entre los votantes del PSOE.

Sin embargo, los encuestados que votan al Partido Popular y a Vox dejan claro que no confían nada en el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez, por tanto, encuentra la fiabilidad del electorado entre sus propios votantes con un 77,1% y, en los de Unidas Podemos –partido con quien gobierna en coalición–, que le otorgan un 71 por ciento de credibilidad.