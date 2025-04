Las mejores imágenes de López Miras en LA RAZÓN

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha participado hoy en un desayuno informativo en LA RAZÓN, ante el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Durante su intervención, el líder del PP de Murcia ha reclamado generales en España por, entre otras razones, la falta de Presupuestos Generales.

“Lo deseable y normal es que haya presupuestos, lo que no es normal es, como hace Sánchez, no tener ni un solo presupuesto en la Legislatura”, ha lamentado, antes de rechazar que suceda lo mismo en Murcia, donde “el año pasado se aprobaron los presupuestos con Vox.

"Tuvimos unos presupuestos que eran buenos, y nada que tenga que ver con Murcia nos indica que no podamos volver a tenerlos. Si no sucede será por intereses que no tienen nada que ver con la Región, intereses partidistas”, ha dicho.

López Miras ha estado arropado por numerosos políticos, empresarios y destacadas personalidades del mundo de la economía.

Mauricio Casals, Fernando López Miras, ALberto Núñez Feijóo y José Creuheras. Desayuno López Miras David Jar La Razón

