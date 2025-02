Miguel Tellado: «Hablamos con Junts, pero no cedemos ante chantajes»

Ha sido la semana en la que el PP ha cambiado del «no» al decreto ómnibus al «sí». Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, defiende que es Pedro Sánchez quien «ha cedido» ante Junts y denuncia que los socialistas «deseaban» que el PP votara en contra. Se preparan para una legislatura que durará hasta «que aguante» Sánchez. Creen que solo resiste «por mero interés político y judicial». Normalizan su relación con Junts y la dan por muerta con el PNV.

En una semana han pasado del «no» al «sí». Y en las crónicas se habla de división dentro de su partido. ¿Cómo lo explica?

El segundo decreto nada tiene que ver con el primero. El que ha rectificado es Pedro Sánchez. De decir que no se podía trocear a ceder a las exigencias de Junts. Si alguien ha cambiado de posición, son Sánchez y el PSOE. Si alguien ha cedido en algo, es el presidente. Tengo la sensación de que el PSOE tenía mucho interés en que el PP votase en contra de la actualización de las pensiones y esa votación es lo que no le hemos querido regalar. Compartimos la inmensa mayoría de las medidas que van en este segundo decreto, que no es el mismo que el primero. Por lo tanto, con este sentido del voto queremos mandar un mensaje claro a la ciudadanía y a los pensionistas de nuestro país: el PP tiene un compromiso con los pensionistas y el PP siempre ha apoyado la actualización o la subida de las pensiones. No pueden decir lo mismo el PSOE ni Sánchez. El único que ha congelado las pensiones fue el PSOE de Zapatero. Y en ese momento, uno de los diputados que pulsó el botón para congelar las pensiones, se llamaba Pedro Sánchez. Ellos sí congelaron las pensiones y el PP siempre ha actualizado y subido.

¿Por qué un «sí» en lugar de abstención? Si sus escaños son innecesarios.

Si nuestro voto no era decisivo no entiendo por qué tanta polémica. Nuestro voto es «sí»: «sí» a las pensiones, «sí» a los afectados por la DANA y «sí» a las ayudas al transporte, y «no» al Gobierno. Que nadie interprete nuestro voto favorable como un balón de oxígeno a Sánchez.

Con Junts manteniendo el cortejo al PSOE, ¿la Legislatura se va hasta 2027?

Estamos hablando de la convalidación de un simple Real Decreto. En España no hay Gobierno, es un Gobierno fallido porque ya no gobierna, no tiene hoja de ruta y la prueba más evidente es que no han sido capaces de aprobar los Presupuestos Generales del Estado para este año, como tampoco hubo en 2024. Este es un Gobierno fallido, pero, desde luego, aguantará todo lo que Sánchez quiera. Para eso va a tener que ceder a las exigencias de sus socios. Hoy seguimos diciendo lo mismo que dijimos en el debate de investidura de Sánchez. Esta investidura es un error. Sánchez no está gobernando España, simplemente resiste al frente del Gobierno por mero interés político y judicial. Los únicos tiempos que preocupan a Sánchez son los de la Justicia. El suyo es un Gobierno acorralado por distintas causas judiciales. Lo que estamos viviendo es inaudito. Hoy Sánchez resiste en el poder por mera ambición personal para alimentar su ego y para proteger judicialmente a su entorno personal y político.

Los sindicatos les han convocado una manifestación. Si tuviera a Unai Sordo y Pepe Álvarez delante, ¿qué les diría?

Mire, es evidente que todo el equipo de opinión sincronizada de nuestro país estaba preparándose para una campaña contra el PP para poder decir que el PP está en contra de la actualización de las pensiones. Allá cada cual con la forma que tiene de entender cuáles son sus responsabilidades. Pero es la primera vez que en democracia los sindicatos se manifiestan no contra el Gobierno, sino contra la oposición. Creo que deberían defender los intereses de los trabajadores y dejar la política a los partidos.

Con Junts son mucho más suaves que con el PNV. ¿Por qué?

Mantenemos relaciones dentro de la Cámara con todos los partidos con representación, salvo con Bildu, porque entendemos que no cumple los estándares democráticos exigibles a cualquier formación política. Ahora, lo del palacete de París nos parece un abuso de poder que no tiene precedentes porque están privatizando lo que es de todos los españoles para dárselo, no al País Vasco, no al Gobierno vasco, sino a un partido. Es despreciable la actitud del Gobierno, que cree que puede comprar tiempo en La Moncloa a cambio de privatizar patrimonio público.

De «aprovechategui» a sinvergüenza. El nivel de los insultos da ya a entender que la ruptura es irreversible.

Y "sinvergüenza" me lo llamaron en euskera, para que no lo entendiera, ojo. El PNV ha mutado. Históricamente era un partido de derechas y nacionalista, y hoy es de izquierdas e independentista. Es muy difícil que el PP se pueda entender con el PNV del señor Ortúzar y del señor Esteban. Lo que le pedimos al PNV es que no engañe a los vascos. En el Congreso es imposible distinguir a Bildu y al PNV en lo que dicen y en lo que hacen. Los dos apoyan medidas económicas de Podemos y de Sumar. El PNV ha traicionado a su base electoral por cálculo político. Aitor Esteban es el portavoz «bis» del PSOE porque se sienten tan amenazados por la irrupción electoral de Bildu que han decidido parecerse lo más posible a ellos para convertirse en una mala copia. Y con ese PNV, el PP no puede tener ningún tipo de relación.

Entonces, ¿la mayoría alternativa a la de Sánchez ya solo la ven con Vox?

Todas las encuestas dicen que hay una mayoría alternativa, salvo la del señor Tezanos. Acreditan que, si hoy hubiese elecciones, habría un cambio de gobierno. Solo el PP puede echar a Sánchez. Y esa es nuestra tarea. Creemos que es un presidente malo para España y una amenaza para nuestra democracia. Pedro Sánchez ya no está al frente del Gobierno, solo preside un comité electoral que se reúne los martes en torno a la mesa del Consejo de Ministros. Pero es un comité electoral que solo piensa en su propia supervivencia política.

¿Pero la alianza sería con Vox? Por mucho que dirigentes como Juanma Moreno defiendan que hay que hablar con Junts, lo que enfada a parte de su partido, como al PP catalán.

En el ámbito parlamentario hablamos con todos, salvo Bildu, y también hablamos con Junts, pero no renunciamos a nuestras posiciones y a nuestro programa electoral. Y si Junts acaba votando a favor de nuestras propuestas, bienvenido sea su voto. No somos como Sánchez, que traga con todo con tal de conseguir el apoyo de Junts. Si Feijóo tuviese tan pocos escrúpulos como Sánchez, hoy sería el presidente del Gobierno. El PP no cede ante las presiones y los chantajes de nadie. El PP defiende lo que siempre hemos defendido y ahí es donde el resto de formaciones políticas nos pueden encontrar y podemos llegar a acuerdos con cualquiera que quiera mejorar la calidad de vida de los españoles.

Insisto. No me ha contestado a la pregunta de si la única salida es el gobierno con Vox, en coalición o con apoyos externos.

Mire, yo creo que lo único que nos aleja del Gobierno es que no se convoquen elecciones. Si Pedro Sánchez las convoca el próximo domingo, estoy seguro de que el PP las ganaría y Alberto Núñez Feijóo sería el presidente del Gobierno. No lo hace porque no quiere enfrentarse a la agenda judicial de su Gobierno y de su entorno personal y familiar desde fuera del poder, sin tener las instituciones del Estado a su servicio. No habrá elecciones mientras Sánchez pueda evitarlo, porque si le diese la palabra a los españoles, saldría fuera de La Moncloa.

¿Por qué dicen entonces que Vox está en una operación para sustituirles en vez de al PSOE?

Somos partidos distintos que compartimos un espacio ideológico, el centroderecha. Somos un partido de amplio espectro donde se aglutinan sensibilidades políticas muy distintas y Vox es un partido más a la derecha del PP. Nosotros respetamos a un partido como Vox y, desde luego, tenemos buenas relaciones con ellos y es evidente que cualquiera entenderá que nos sentimos más próximos a Vox que a Podemos, lógicamente. Somos un partido de Estado, de amplio espectro ideológico. A nosotros nos votan desde gente con posicones liberales a gente con posiciones más conservadoras. No nos sentimos cómodos en la oposición. Hay otros que quizás prefieran simplemente hacer oposición y defender sus posiciones como las verdaderas, las auténticas. Nosotros sólo queremos echar a Sánchez porque creemos que se ha convertido en un problema para nuestro país.

¿Cómo le suena la propuesta de la ministra Montero de incrementar el déficit a las comunidades? ¿Puede asegurar que sus comunidades no romperán la unidad de acción con la deuda?

Tendrán que ser las comunidades las que marquen su posición. En cualquier caso, es evidente que España tiene un Gobierno sin hoja de ruta económica. Y lo demuestra en el momento en el que no es capaz de sentar a todas las comunidades y abordar un debate tan importante como el de la financiación autonómica y local. Este es un debate que el Gobierno no se atreve a enfrentar. Ahora, quieren hablar de una quita de la deuda, pero en realidad lo único que quieren es enfrentar y dividir a las comunidades.

Su ley antiokupa sigue paralizada en el Congreso. ¿Harán algo más?

Esta es una democracia secuestrada. Y la principal secuestradora de la democracia española se llama Francina Armengol. El Senado ha aprobado más de una decena de leyes y las ha remitido al Congreso para que continúen su tramitación. Nosotros hemos aprobado otras tantas aquí en el Congreso y todas permanecen congeladas en la Presidencia de la Cámara, sin someterse a su debate porque Armengol utiliza una trampa que es la prórroga continuada del plazo de presentación de enmiendas. Estamos meditando qué hacer. Una posibilidad es ir al Constitucional, pero cualquiera sabe lo que hará: o no resolver para no enfrentarse a la Presidencia de la Cámara o justificar el comportamiento antidemocrático de la Mesa.

¿Y cómo les suena la ley antiokupa de Junts? Podría contar con sus votos.

Hay puntos en común entre las dos leyes. Pero no parece razonable que si la nuestra sigue en el congelador, la de Junts se tramite. Sería una democracia a la carta, que funcionaría con base a los intereses de Pedro Sánchez. Nos parecería una burla inasumible con nuestra ley está en el congelador. Lo que quiero dejar claro es que si hoy en España no hay una ley en vigor contra la okupación, es por culpa del PSOE, de Sumar y especialmente por culpa de la señora Francina Armengol.