La mili que viene

Hay que imaginarse el malestar que reinará está semana en el encuentro entre Feijóo y Sánchez, obligado por la necesidad del rearme europeo. El uno se pasa el día criticando las políticas del presidente con los independentistas y el otro, se burla de «ese señor que no gobierna porque no quiere» y está «vendido a la ultraderecha de Vox». La Historia tiene quiebros inesperados y la amenaza de ruptura con EE UU es uno de ellos.

En este nuevo escenario, la cita PP-PSOE tiene sabores de gran coalición alemana, que hace seis meses resultaban inimaginables. El presidente necesita potenciar el Ejército y el gasto en Defensa y, obviamente, no puede contar con la ultraizquierda. Ione Belarra ha dejado claro muchas veces que tan malo es Washington como Moscú y que gastar en armas es inmoral. Para obtener el respaldo del Parlamento y de la calle, es preciso que la derecha y la izquierda moderadas hagan un puente social, como lo van a hacer en Alemania Friedrich Merz y Olaf Scholz.

Es mi despacho hay un trozo del Muro de Berlín y una foto en blanco y negro de una jovencísima de 24 años que, aterida de frío, con gafas de culo de vaso y guantes, hace ademán de derribar aquella pared ignominiosa con un destornillador. Para alguien que presenció los sucesos de 1989 y 1991 (la unificación alemana) les aseguro que lo que estamos viviendo es tanto más sorprendente que aquello. Se ha roto la alianza que salvó la Segunda Guerra Mundial y, de repente, Washington y Moscú son aliados. Flipo. Mi capacidad de asombro en este mundo siempre se ve superada por la realidad.

Llevábamos décadas dormidos los europeos en los laureles y ahora, de repente, a rompe y rasga, tenemos que construir una defensa. Está todo al revés: Von der Leyen ha desbloqueado fondos, los de la CDU han decidido saltarse su tradicional política conservadora de frenar el gasto y evitar deuda, los franceses han prestado sus Mirage a Ucrania y firmado un contrato de reconstrucción del país, y Londres y París aseguran que, si Europa reacciona, pueden sustituir entre todos a EE UU en la guerra contra Putin. El nuevo escenario es tan sorprendente como que los aliados están dispuestos a sufrir la remilitarización de Alemania, cuidadosamente impedida hasta ahora, y el país ha implementado un servicio militar progresivo que permite elegir entre prestación social o Ejército, pero que llegará a ser universal, en la línea de los países escandinavos y bálticos, que reaccionaron así a la invasión rusa de Crimea hace años.

¿Tendremos mili en España, tras haber visto a Aznar eliminarla? Ya no me atrevo a aventurar lo contrario. El almirante Garat ha dicho en Cope a Carlos Herrera que las tropas no son, en realidad, lo que más escasea en Europa. Que la gran carencia es el escudo contra los misiles balísticos. Que podemos ponernos las pilas en un año en lo más imprescindible para luchar contra Putin, pero que, hasta igualar una fuerza tremenda como la americana, tardaremos diez años.

También ha puesto el dedo en la llaga al señalar que el problema más gordo es de fondo. ¿Hasta qué punto estamos los españoles dispuestos a defender con la vida una causa? Interesante pregunta para un continente adormecido por el bienestar, fragmentado por el individualismo y tan egoísta que no puede ni tener hijos. Como dice Garat: «Se trata de que los letones vean la conveniencia de defender Ceuta y Melilla si se produce un ataque y, los españoles, la de defender Letonia». En definitiva, dar lugar a un patriotismo europeo que está más en ciertas élites que en la calle, donde ni saben que Europa la preside una mujer. Si les cabe alguna duda sobre la oportunidad de este artículo, echen un vistazo a las declaraciones rusas de esta semana, acusándonos a los europeos de entrar en una «retórica belicista». Ya empiezan a amenazar.