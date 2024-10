La ministra de Igualdad arropa a Sumar por el "caso Errejón": "Están haciendo los deberes"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha salido en defensa de la respuesta de Sumar a las denuncias por acoso sexual contra su exportavoz en el Congreso Íñigo Errejón, pues considera que "está haciendo los deberes" para intentar llegar "al fondo del asunto" y depurar responsabilidades. En declaraciones a los medios de comunicación antes de asistir a la Marcha contra el Cáncer de Valladolid, Redondo ha asegurado que lo importante es que la formación de Yolanda Díaz ha iniciado una investigación para llegar al fondo del asunto, y ha recordado que "no todos los partidos reaccionan de la misma manera".

"La diferencia es muy clara", ha afirmado en relación con lo ocurrido en Ponferrada (León) con las denuncias de acoso sexual de la entonces concejala Nevenka Fernández contra el alcalde Ismael Álvarez, del PP, quien siguió al frente del Ayuntamiento y el caso -ha señalado- "se tapó".

"Lo importante es transparencia, transparencia y transparencia sobre este asunto", ha insistido, y en este caso la ministra entiende que "se depuran responsabilidades en cuanto se tiene conocimiento", de ahí que Redondo haya insistido en que Sumar está haciendo correctamente los deberes".

La titular de Igualdad ha recordado que el PSOE cuenta con un protocolo antiacoso, que se está aplicando, ha afirmado, y que se revisará en el Congreso Federal de Sevilla para "reforzar el feminismo y la igualdad". Y ha hecho hincapié en que "el machismo estructural no conoce de personas, no conoce de clases sociales, no conoce de capacidades económicas, no conoce de capacidades intelectuales", al tratarse de un problema "contra el que es muy difícil luchar pues lleva en la sociedad más de 10.000 años".

"El machismo y el patriarcado son la gran globalización, la primera globalización de la historia. Prácticamente todas las sociedades del mundo son patriarcales y machistas", ha aseverado, al tiempo que ha destacado que España "es una de las sociedades más avanzadas en la lucha contra el machismo".

Sin embargo, pese a que en su opinión España lleve "la delantera" con respecto a otros países, defiende que "hay que seguir insistiendo y hay que seguir legislando", reforzando por ejemplo "la red de mujeres, de colectivos y también de hombres que acompañan en esta lucha y seguir invirtiendo recursos para transformar la realidad", informa Efe.

Redondo, cuyo nombre suena como posible sustituta del actual secretario general, Luis Tudanca, en las futuras primarias del PSOE de Castilla y León, se ha desmarcado de esas quinielas y ha asegurado que en estos momentos se debe a la responsabilidad asumida en el Ministerio de Igualdad.

"Ahora mismo estoy en una responsabilidad apasionante y muy compleja", ha afirmado aludiendo expresamente a que su departamento tiene varias leyes en cartera y otros proyectos en marcha, que son su prioridad.

"Es lo único que me preocupa en este momento", ha aseverado, insistiendo en que considera que "se debe" a la responsabilidad que asumió con Igualdad.