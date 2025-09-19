La ministra de Igualdad contacta con el PP por las pulseras telemáticas: "No ha aportado ninguna información"

Esta mañana, a primera hora, el PP informó en una nota a los medios que su vicesecretario de Igualdad, Jaime de los Santos, se pondría en contacto con la ministra de Igualdad para solicitarle información sobre el escándalo de las pulseras telemáticas, que se ha saldado con "una gran cantidad" de sobreseimientos y absoluciones de agresores, según la Fiscalía.

Tras reiterados intentos -hasta tres- y "casi cinco horas después", Ana Redondo ha devuelto la llamada al dirigente popular. Ambos han conversado durante "doce minutos", según informan fuentes de la cúpula popular, "y la ministra no ha podido concretar el número de maltratadores que quedaron sin control telemático por el fallo en las pulseras que garantizaba el cumplimiento de la distancia de seguridad con las mujeres agredidas".

En Génova recuerdan que "la alarma social que esta información ha desatado la genera la Memoria de la Fiscalía General del Estado que el procesado Álvaro García Ortiz entregó a Su Majestad el Rey en el Palacio de la Zarzuela el 4 de septiembre". Y de la conversación entre la ministra y el vicesecretario: "Ana Redondo no ha aportado ninguna información que no hayamos visto antes en su intervención ante los medios de comunicación al terminar su acto en Valladolid".

Por eso, los populares insisten que reclamarán "toda la información en el Congreso de los Diputados -hoy han registrado una iniciativa para reprobar a la ministra en el próximo Pleno- y en el Senado", donde han pedido su comparecencia urgente. Del contacto telefónico mantenido hoy: "Agradecemos que devuelva la llamada, pero lamentamos que no se haya producido por iniciativa del Gobierno y que tampoco haya ofrecido más información".

Feijóo denuncia "mala fe"

Para Alberto Núñez Feijóo, el fallo de las pulseras telemáticas es "gravísimo y absolutamente lamentable". Según ha denunciado, "la incompetencia del Gobierno" vuelve a poner en "peligro a las mujeres". En una intervención este viernes, el presidente popular ha sentenciado: "Un Gobierno que ya solo tiene en la cabeza los juzgados y las cárceles ha acabado por no darse cuenta de que ha librado de ellas a depredadores sexuales".

La "negligencia de las pulseras antimaltrato", ha reprochado, "se une la de la Ley del solo sí es sí, que liberó a 1.000 agresores sexuales antes de tiempo". Lo que, según su opinión, "pone de relieve la incompetencia, la indolencia y, también, la mala fe, porque a esta hora en lugar de dar la cara, el Gobierno se esconde sin dar ninguna información".