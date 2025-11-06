Moncloa no se da por enterada del bloqueo de Junts: "Mano tendida, siempre"

El Gobierno de Pedro Sánchez insiste en su estrategia de no hacer caso a los continuos desplantes de Junts. Fuentes de Moncloa y del PSOE aseguran que el Ejecutivo mantiene su "mano tendida, siempre" para llegar a acuerdos con la formación de Carles Puigdemont. Lo aseguran en contra de todos los indicios que están dando los postconvergentes.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, celebró este jueves una rueda de prensa para anunciar que su formación bloqueará todas las leyes que vengan o hayan venido del Gobierno. Este bloqueo se traducirá en enmiendas a la totalidad (que ya se han registrado) para devolver las leyes, o votos en contra para aquellas que ya hayan superado ese trámite, el primero tras la toma en consideración.

Pero en Moncloa hacen oídos sordos: "El Gobierno mantiene su disposición abierta al diálogo y el entendimiento con todos los grupos parlamentarios dispuestos a mejorar la vida de la gente, en Cataluña y en el conjunto de España", comentan fuentes del Ejecutivo. En contra de lo que dice Junts, que el Gobierno no cumple, desde el Ejecutivo responden que "siempre lo hemos hecho".

"Aquellas iniciativas que dependen en exclusiva del Ejecutivo, o bien se han cumplido o bien se encuentran en vías de hacerlo", insisten. El problema es que algunas de las que no dependen del Ejecutivo, como el catalán en la Unión Europea, son importantes para Junts y los postconvergentes no ven avances sustanciales.

Desde el PSOE también se ha enviado un comunicado en una línea muy similar. "Nuestro objetivo es muy claro, garantizar que los acuerdos se traduzcan en hechos y sigan mejorando la vida de la gente, tanto en Cataluña como en el conjunto de España", explican los socialistas.