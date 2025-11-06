El PP cita otra vez a Torres en el Senado tras el informe de la UCO: “Quien miente, repite”

Acuñó el Partido Popular en la comisión de investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado un lema: “Quien miente repite”. Y, por eso, tras el último informe de la UCO que revela algunas contradicciones de su última declaración, Ángel Víctor Torres volverá a desfilar por la Cámara Alta. Otra vez.

Una semana después de la comparecencia de Pedro Sánchez, el PP ha desgranado cuáles serán los siguientes pasos. Ha sido la portavoz Alicia García quien ha dado cuenta -en rueda de prensa- de la citación del ministro de Política Territorial, y de otros tantos más. “También comparecerán su ex jefe de gabinete y ex director del Servicio Canario de Salud, Antonio Olivera. Y los implicados en la fraude de las mascarillas en Canarias que señala el informe de la UCO, como la jefa de servicio contratación y asuntos generales de Salud de Canarias, Salomé Ballesteros”.

Por otro lado, el PP prosigue con una línea de investigación sobre la financiación del PSOE y citará al “extesorero de Bancal de Rosas, Pedro Luis Egea, y al expresidente de Bancal de Rosas y actual delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín Aguirre”. Bancal de Rosas fue la entidad que sufragó las primarias de Sánchez quien, en su paso por el Senado, ha destacado García, dijo que no recordaba “si los negocios de saunas de su suegro” habían contribuido económicamente con la campaña.

“Vamos a ver si a los responsables de las cuentas de las primarias les consta. La corrupción y la mentira no pueden salir gratis al sanchismo. Ni a Torres. Ni a Sánchez. Ni a nadie que haya hecho del sanchismo una forma de enriquecerse”, ha sentenciado García.

Si la comparecencia de Sánchez fue “la gran evasión”, a la defensa de Torres ante el informe de la UCO el PP le pone por título “el mentiroso compulsivo”. De las revelaciones aportadas por la Guardia Civil al Supremo, lo más destacado, a su juicio, son las evidencias de que Torres no dijo la verdad en su paso por el Senado, “Cuando cenas con los miembros de la trama, favoreces a las empresas de la trama y mientes para tapar la trama, eres parte de ella”.