Moncloa espera una denuncia sobre Salazar para no desatar una "caza de brujas"

En Moncloa sienten que tienen las manos atadas para pasar página del escándalo protagonizado por Paco Salazar. No quieren dar una sensación de inmovilismo, pero tampoco tienen muchas opciones para poder actuar. Y, mientras, van pasando los días mientras la gran pregunta sigue sin despejarse: ¿qué falló para que las víctimas no acudieran a los canales oficiales a denunciar a su jefe? De hecho, todavía nadie ha denunciado, ni en el Gobierno ni en el PSOE.

Según explican fuentes de Moncloa, no se pueden investigar ni auditar las acusaciones de acoso hasta que haya una denuncia formal por los canales ya establecidos. "Corremos el riesgo, si nos ponemos a preguntar a todo el mundo, de que digan que hemos desatado una caza de brujas", reconoce, impotente, una fuente del Gobierno. "No podemos actuar contra algo que no sabemos que está sucediendo", asegura otra.

Esta dificultad para investigar se debe a que, como Administración, el proceso de investigación por un caso de acoso está reglado por un Real Decreto y Moncloa no puede actuar por su cuenta si ninguna de las víctimas dá el paso de denunciar a Salazar. En el PSOE la situación es distinta y ya se ha empezado a investigar, aunque también sin denuncia y de forma muy poco intensa.

El caso saltó el sábado, a las puertas del Comité Federal del PSOE, cuando dos mujeres denunciaron en la prensa que habían sido víctimas de un comportamiento por parte de Salazar que se podría calificar de acoso sexual. La primera reacción oficial, postura que se ha mantenido hasta hoy, es que nadie sabía nada. Sin embargo, desde entonces se ha hablado mucho en el partido y en el Gobierno y muchas personas reconocen que sus comportamientos eran un clamor y que, incluso, se le llegó a afear el comportamiento.

A pesar de ello, no hubo ningún tipo de repercusión interna para Salazar hasta que las dos mujeres decidieron acudir a la prensa para denunciar. Desde Moncloa insisten en que su protocolo para este tipo de cuestiones es adecuado. "Es bueno y garantista", aseguran, especificando que es del año pasado, por lo que está actualizado, y lo replican en la actualidad muchas empresas privadas. "El protocolo puede haber funcionado y que no haya habido casos en Moncloa", se defienden desde el Gobierno.

Desde que estalló, en Moncloa están intentando propiciar una denuncia. Es decir, que si sucedió algo, que la víctima o alguno de sus compañeros alce la voz para permitir, por fin, investigar el asunto.

Para ello, el lunes, el primer día hábil, la secretaria general de Presidencia del Gobierno, Judit González, se puso en contacto con todo el equipo de Paco Salazar. Este lo integran unas 20 personas y se ha denunciado que elegía a chicas jóvenes para trabajar con él. González intentó trasladarles "un mensaje de confianza" para que supieran que podían denunciar si habían sufrido algún caso de acoso. Se decidió que fuera González quien llevara a cabo esta actuación por su rango, pero también por el hecho de que es una mujer, para que las posibles víctimas sientan empatía, y también se les explicó los canales por los cuales pueden hacer una denuncia. Recordaron en la Moncloa que la denuncia no tienen por qué ponerla las propias víctimas, sino que puede ser una tercera persona y de forma anónima.

Por otro lado, este martes se envió un correo electrónico a todos los trabajadores de Moncloa, del equipo de la Presidencia del Gobierno, recordándoles que existe un protocolo y cuáles son los canales disponibles para denunciar este tipo de comportamientos. Además, tanto en público como en privado se está animando a la gente a que denuncie si lo considera necesario. La idea es que cualquiera que quiera denunciar se pueda sentir empoderado para hacerlo.

Este ahínco en señalar cómo es el protocolo y dónde se pueden denunciar estos comportamientos viene dado después de que varias personas se quejaran en el PSOE, de que el canal no era demasiado accesible. Si bien existía en la página web, no estaba en la página principal.

En Moncloa reconocen que, aunque no haya de momento una investigación sobre Paco Salazar, es prácticamente imposible pensar que vaya a poder ocupar su puesto de nuevo. No creen ni que él mismo quiera volver después de lo vivido.