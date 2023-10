Los Mossos denuncian a dos hombres tras escalar la Torre Agbar de Barcelona

En un audaz acto que desafió la altura y dejó a los espectadores atónitos, dos hombres fueron denunciados, el pasado lunes, por los Mossos d'Esquadra después de escalar la emblemática Torre Agbar en la plaza Glòries de Barcelona sin ningún tipo de protección. A las 08:23 horas de la mañana, se recibió un aviso alarmante sobre dos individuos que habían emprendido una escalada temeraria en la torre de 142 metros de altura, un ícono arquitectónico de la ciudad condal.

Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, las fuerzas de seguridad adoptaron un enfoque paciente y no intervinieron de inmediato. En lugar de ello, permitieron que los dos intrépidos escaladores llegaran a la azotea antes de intervenir. El cuerpo de Bomberos de Barcelona estuvo presente para garantizar la seguridad de los aventureros durante su peligroso ascenso. Una vez en la cima, los Mossos d'Esquadra identificaron a los intrépidos hombres y procedieron a denunciarlos por su acción arriesgada.

Este no es el primer episodio de escalada no autorizada en la Torre Agbar, que ha experimentado incidentes similares en el pasado. Las autoridades de Barcelona instan a la ciudadanía a respetar la ley y a no emprender actividades peligrosas que pongan en riesgo sus vidas y la de otros.